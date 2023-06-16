端午佳節消防不停歇　友愛市場自治會贈百粽慰勞南消七大隊

▲台南市友愛公有零售市場自治會，16日特贈100顆肉粽至台南市消防局第七大隊，讓消防弟兄們在端午佳節前夕，感受到溫暖與鼓勵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

端午佳節將至，台南市友愛公有零售市場自治會，為慰勉消防弟兄在端午連假期間仍要上班執勤，16日特贈100顆肉粽至台南市消防局第七大隊，讓消防弟兄們在端午佳節前夕，感受到溫暖與鼓勵，繼續為消防救災工作而努力，友愛市場自治會以行動來向偉大消防員致上最高敬意。

友愛公有零售市場自治會表示，端午連假期間，有一部分的消防員無法休假，仍要在工作崗位上執勤，為台南市民提供不中斷的服務，待命在隊，第一時間處理各式狀況。也正是消防員默默奉獻，犧牲和家人相處的時間來守護市民，降低災害的發生，大家才得以過個好節，因此贈送100粒肉粽來慰勞台南市的消防菩薩們。

第七大隊大隊長石家源表示，衷心感謝台南市友愛公有零售市場自治會，願意以大愛精神來支持消防，很珍惜自治會對於台南市消防員的愛護，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間。

局長李明峯表示，消防局會是台南市民最堅強的後盾，期望能藉友愛市場自治會此舉拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局政風室也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。