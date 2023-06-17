侯市府火速採檢汐止幼兒園　她嘆：若板橋私幼比照辦理怎會引爆怒火？

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市幼兒園餵藥案從板橋延燒到汐止，汐止幼童驗出微量安眠藥反應，引起許多家長恐慌。而新北市府也介入調查，民進黨立委蘇巧慧17日表示，如果侯市府在板橋幼兒園事件發生的第一時間就用這樣的態度來處理，又怎會點燃全新北家長的怒火呢？侯市長的民調又怎會掉到第三名呢？

蘇巧慧表示，簡單的事實：汐止吉的堡：6月15日見報，6月17日就入園採檢。板橋吉的堡：5月15日接到通報，5月18日見報，6月5日才入園採檢。

蘇巧慧質疑，如果侯市府在板橋幼兒園事件發生的第一時間就用這樣的態度來處理，又怎會點燃全新北家長的怒火呢？侯市長的民調又怎會掉到第三名呢？

蘇巧慧表示，諮商、採檢、安置、關心，孩童家長第一時間需要的，就只是看到自己選出來的市長，在自己的工作崗位上坐鎮指揮、做這些市府應該做而忘了做的事情。

蘇巧慧指出，不是想看到自己的市長在選舉場合上鞠躬道歉，也不是看到自己的市長在家長尋求中央協助時，跑出來謾罵中央「遲到了」，卻發現自己的市長根本不在位子上。

對於日前衛福部介入，蘇巧慧表示，侯友宜競選辦公室竟然直接不演了，對主動伸出援手、希望讓家長安心的衛福部開嗆 「遲到總比不到好」？到底誰才是新北市長？

蘇巧慧直言，侯友宜顯然沒有反省，還是不知道為何失去家長的信任，只好再次幫大家點出侯友宜沒有做到的三件事：沒有第一時間採檢、沒有第一時間安置、沒有第一時間關切！