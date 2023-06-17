政黨輪替大聯盟被疑不挺侯　曾銘宗：羅智強已踩剎車「我們尊重」

▲曾銘宗17日受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委參選人羅智強15日拋組「政黨輪替大聯盟」，被解讀成不支持總統參選人侯友宜，引發藍營批評；事隔一天，羅16日晚間表示思慮不周，深感抱歉，本次總統大選，不再倡議該聯盟。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（17日）受訪時回應，這事情羅智強已踩煞車，「我們就尊重」。

媒體追問，會否認為此舉無法止住國民黨「小雞」憂慮？曾銘宗說，不會，放心好了，他尊重國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的處理；侯友宜起步比較慢，「你想想看，賴清德準備多久啦，柯P準備多久啦」，國民黨很有信心，尤其根據民調，有51%、有些超過6成，要下架民進黨，「放心好了，我們慢慢一步一步地打，我們有信心」。

媒體再問，鴻海創辦人郭台銘昨到雲林見到縣長張榮味、雲林縣議會議長沈宗隆，會否認為侯友宜整合要加快腳步？曾銘宗表示，郭台銘多次宣示初選落敗會支持侯友宜，他相信郭會說到做到。

對於立法院前院長王金平、前副總統連戰表態挺侯友宜，是否要破除「換侯」聲浪？曾銘宗表示，外界見縫插針，絕對沒有換侯的機率，機率0、0、0；侯友宜起步較慢，但是現在做相關的整合之後，整個效果會出來，未來相當樂觀。尤其是有51%以上，「因為每次民調不一樣」，所以說6成希望下架民進黨，民進黨做得太爛太爛，所以他要很謹慎、很客觀說明，不可能換侯，換侯的機率是什麼？「我精算過0、0、0」。

至於侯友宜見連戰後，對深藍歸隊有無信心？曾銘宗說，非常有信心，因為侯友宜起步比較慢，現在全力整合，會整合好，在既有基礎上來打這場選戰，「我們非常樂觀，但必須要做好準備」。