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侯友宜小贏柯文哲重回第二？　媒體人揭藍營內部最新民調

▲國民黨總統參選人侯友宜受訪時強調，明年會以總統身分到鳳山陸軍官校，參加黃埔軍校建校百年校慶。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會17日公布「侯友宜處理新北幼兒餵藥案的民意反應」民調顯示，57%民眾不滿意侯友宜處理幼兒園餵藥案的表現，僅21%滿意，就連大本營新北市都有55％不滿意、僅29％滿意。不過，媒體人韋安表示，最新民意已變了，根據藍營最新內部民調指出，侯友宜支持度在昨日已小贏民眾黨總統參選人柯文哲，重回第二。

對於台灣民意基金會公布的最新民調，韋安認為，該調查是12、13日做的，後續民意已經起變化了。他透露，根據藍營最新內部民調指出，「餵藥案」延燒雖然引起民怨，但16日侯友宜的支持度已小贏柯文哲，重回第二。

韋安進一步說明，重回第二的其中原因包括三點，第一，「餵藥案」調查及處置已非關兒童權益，反倒成為了政治鬥爭的武器，5月18日檢方開始偵辦，至今沒有理清，到底是「餵毒」？受家長委託餵藥？還是院方擅自餵藥？

第二，韋安表示，侯友宜親上火線，面對家屬解決問題，直球對決議會綠營民代及民進黨總統參選人賴清德，要求簡單的真相。第三，中央先是公佈全台兒童可免費檢驗，2小時後卻又更改辦法，改成只限新北兒童可驗，雙標及針對性十足。

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