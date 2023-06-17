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沈迷賭博！中山大學職員偷144萬禮券變賣　影印假券放保險箱騙同事

▲▼ 國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

▲國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

記者蔡怡萍／高雄報導

國立中山大學一名楊姓人事室組員，負責採購生日禮券，竟多次侵占共1448張面額1000元、總價144.8萬的家樂福禮券，再以9折在網路兜售，後來更直接在校內以彩色影印方式，把900張假禮券放在保險箱裡讓校方檢查，直到校方人員清點發現短少、紙質有異，才揭發楊男惡行。法院審理後，依業務侵占、偽造有價證券罪，處楊男有期徒4年，並沒收轉賣所得81萬。

楊姓男子（36歲）2019年12月到中山大學人事室任職後，負責經辦校內員工文康活動、及該校生日禮券採購案之請購、驗收、保管等業務，他沈迷賭博後，發現學校並沒有針對禮券的編號、數量造冊管理，讓他有可趁之機。

楊男從2020年6月起，分別從學校保險箱拿走面額1000元的230張及234張禮券據為己有，並在網路上以9折的售價轉賣，因為價格便宜，所以相當搶手。

楊男發現有利可圖，接著在同年11月，從保險箱取出4張真禮券，並一口氣彩色影印了900張假禮券，並將保險櫃中的1084張真禮券取出，其中100張放在辦公室抽屜、另外984張帶回家中，再以9折價賣出900張、獲利81萬。

同年月底，校方人員清點保險箱，發現禮券只剩900張，數量不對察覺有異，接著再仔細一摸更發現紙張材質不太尋常，核對票號驚覺這批禮券經過偽造，通報家樂福公司，循線由不知情的收購者、向上追查出內鬼就是楊男，法務部高雄市調查處偵辦後將楊男移送高雄地檢署起訴。

法官認為，楊男正值青壯年，卻因沉迷賭博導致債台高築，竟鋌而走險利用業務之便，陸續將230張、984張禮券侵占入己，並偽造高達900張禮券移花接木，企圖魚目混珠，迄今未能與中山大學達成和解或取得原諒，審酌侵占230張禮券部分已補回，侵吞984張部分，扣除已賣出的900張，剩餘的84張也繳回學校，依業務侵占罪判他8月有期徒刑，偽造有價證券罪3年8月徒刑，應執行有期徒刑4年，沒收犯罪所得81萬，仍可上訴。

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