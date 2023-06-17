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大陸 大陸焦點 特派現場

女舉牌「為了孩子」求復合　前夫爆料風向秒逆轉：自作自受

女舉牌「為了孩子」求復合　前夫爆料風向秒逆轉：自作自受

▲女子在艷陽下舉牌6小時苦求前夫復合。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸山東日前上演揪心一幕，一名女子穿著帶有愛心圖案上衣，在豔陽下舉起用紙箱做成、上頭寫著「我只想復婚，給孩子完整的家，我會一直在這裡，等你下樓見我」牌子長達6小時，苦求前夫再續前緣。

綜合陸媒報導，女子12日在前夫住處大樓外的空地上，時而舉牌喊著前夫名字，時而跪下苦求對方見她一面。女子淒涼又癡情的身影曝光後，瞬間引爆網友們同情，與責怪前夫的無情。未料事件的後續發展，竟超出所有人預料，甚至有人痛罵女子：「早知如此，何必當初？」

自稱是前夫的網友發文表示，當初是前妻堅持離婚，當時為了孩子苦苦哀求，他甚至下跪喊「什麼條件都答應」，只求不要離婚，就連孩子也抱著前妻的腳哭求媽媽不要離開。而離婚後父兼母職的心力交瘁，更讓他對前妻牌子上的標語嗤之以鼻。

前夫直言，「既然絕情的離開，就做到永遠不要回頭，即使現在用手段得到短暫的安逸，也會活在不安的日子裡煎熬」，他對前妻沒有同情，只有厭惡，絕對不會復婚，更表示前妻如果繼續鬧，就把她做過的醜事全抖出來。

對此，網友們分成兩派，一派認同前夫不復合，另有人希望給前妻機會，嘗試重新相處再決定是否復合。

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