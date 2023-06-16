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視障者過馬路走歪　停紅燈騎士「秒做1舉動」超暖！阿伯還對他比讚

記者施怡妏／綜合報導

台灣最美的風景是人！一名網友日前騎車上路，在等紅燈時，看見一名視障者正拄著白手杖過馬路，不過對方完全偏離斑馬線，甚至幾乎緊貼著公車車頭，還一度要走進車陣中，騎士趕緊下車攙扶對方，幫助視障者順利穿越馬路，一旁的阿伯還對他「讚」，畫面全被拍下，騎士的暖舉也被網友讚爆。

該名騎士上傳一段行車紀錄器的畫面，停紅燈時，發現左前方有名視障者拿著手杖過馬路，不過對方似乎迷失方向，偏離斑馬線，不但緊貼著公車車頭，還一度要走進機車中間。騎士見狀，立刻下車引導對方，順利穿越馬路。

整段過程全被騎士安全帽上的行車紀錄器拍下，還意外捕捉到路邊阿伯對著他高舉大拇指，比著「讚」的畫面，騎士事後表示，「謝謝路旁阿伯對我比讚，我看到了」。

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▲▼ 。（圖／原PO授權提供）

▲路邊阿伯對騎士比讚。（圖／原PO授權提供）

該則影片被YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」轉發，2天已累計18萬次觀看次數，網友大讚，「你值得被稱讚，感謝有你」、「社會需要多一點像你這樣的人，謝謝你，好人一生平安」、「謝謝你的善舉，因為你的舉動，讓我看見了世界的美好」、「多虧你的影片，讓更多人知道這路口設計有問題，沒有針對盲人設置導盲行穿線」。

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關鍵字：

暖舉騎士行車紀錄器視障者過馬路

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