獨／醉男被載疑睡著...機車失控墜2m深排水溝　他頭部重創慘死

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區10日發生一起死亡車禍，一名蔡女騎機車載著喝醉的林男行經一處田間小路時，疑似因重心不穩摔車，蔡女與林男連人帶車掉進大排水溝，林男頭部重創，經搶救仍宣告不治。據了解，蔡女稱是因為林男睡著，身體偏移險釀自摔，緊急拉車頭卻摔進大排，詳細肇事原因則待警方調查釐清。

▲台中大雅10日傳出死亡車禍，一名蔡女（粉衣者）載著喝醉的林男，2人掉落大排水溝，林男頭部重創死亡。（圖／民眾提供）



大雅分局初步調查，63歲蔡女騎乘機車搭載67歲林男，10日16時許行經大雅區昌平路四段282巷前，過彎時跌落水溝，導致機車損毀，騎士蔡女手腳擦挫傷，後座乘客林男當場無呼吸心跳，經送往清泉醫院搶救後仍宣告不治。

▲▼蔡女的機車卡在水溝裡，一旁鐵鋁架還有遭撞擊的痕跡。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



現場照片顯示，大排水溝約深2米多，蔡女的機車整輛卡在裡頭，一旁鐵鋁架還有遭撞擊的痕跡，警消獲報趕抵後，趕緊將蔡女、林男救出，蔡女意識清楚，全身擦挫傷，但林男頭部受到重創，當場無呼吸心跳，送醫仍不治。

▲▼車禍現場為在大雅鄉間小路，警方在事發當時拉起封鎖線。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

據了解，雙方疑似為友人關係，居住在事發地附近，林男當天喝醉由蔡女接送。蔡女則稱，是因為林男喝醉後疑似睡著，身體往一旁傾倒，為了避免摔車才會緊急拉車頭，不料雙雙跌落大排水溝，發生憾事，詳細肇事原因則待警方調查釐清。

▲該處排水溝深約2米，上頭並未有加蓋、防撞設施，警方日前已邀集主管機關會勘。（圖／記者許權毅攝）



警方指出，該肇事地點水溝未加蓋及加裝防撞護欄，近期邀集道路主管機關，會勘交通工程，研議改善措施。警方呼籲，車輛行經路口時，應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，以避免事故發生。