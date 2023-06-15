高雄輕軌又被撞！機車「違規左轉」擦撞車身　警追查落跑騎士中

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市輕軌凱旋武昌站至C34五權國小下行站間15日上午8時20分發生擦撞事故！一輛機車行駛於平行凱旋路的小路上，卻於三多路口未遵守交通號誌違規左轉，擦撞上行駛中的輕軌右側，所幸整起事故並無造成人員傷亡，目前已全線恢復正常運轉。

▲高雄輕軌又被撞，騎士擦撞車身後自行離開現場，警方循線逮人中。（圖／記者吳世龍翻攝）

輕軌列車15日上午約8時20分行駛於C35凱旋武昌站至C34五權國小下行站間，在凱旋三多路口，遭機車擦撞，司機員立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客約15人均沒有受傷，清車後引導至鄰近車站候車，或改搭其他交通工具。

警方獲報到場處理，初步判斷為機車騎士行駛於平行凱旋路的小路上，於三多路口未遵守交通號誌燈號違規左轉，擦撞行駛中的輕軌列車右側，並造成局部損傷。

員警於上午8時33分鑑識完畢，事故列車已可移動，已經全線恢復正常運轉。惟該肇事機車未經警方到場即自行離開，後續將由警方追查到案說明。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故；而發生事故後應留於原地等待警方蒐證鑑定，以免有肇逃之嫌。