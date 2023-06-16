陸發改委：將抓緊推出恢復和擴大消費的政策文件

▲江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家發改委16日表示，將抓緊制定推出恢復和擴大消費的政策，包含改善消費環境、釋放服務消費潛力，以及穩定汽車消費、加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網的改造，並大力推動新能源汽車下鄉。

大陸發改委新聞發言人孟瑋提到，當前市場需求有所不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變我國經濟長期向好的大勢，「隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信我國經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。」

孟瑋指出，下一步發改委將抓緊制定推出恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，大力推動新能源汽車下鄉。

孟瑋說，發改委將加快實施「十四五」規劃102項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，發揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效激發民間投資活力。

孟瑋表示，發改委將加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，著力突破短板領域，做大做強優勢領域。同時，紮實推動重點領域改革，更大力度吸引和利用外資，穩住外貿外資基本盤。

孟瑋說，發改委也將強化就業優先導向，擴大高校畢業生等就業渠道，多渠道增加城鄉居民收入，切實保障和改善民生。

孟瑋更強調，要抓好糧食生產和重要農產品供應保障，做好迎峰度夏電力供應保障，有效防範化解重點領域風險。