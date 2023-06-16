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全球陰莖長度排名揭曉！　台灣男性「平均12.6公分」低於全球

▲▼男性,陰莖,下半身,長度。（圖／CFP）

▲全球男性陰莖最長的國家是位於南美洲的厄瓜多，平均長度為17.61公分。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

世界上的生理男性都非常在乎自己的「雄風」，而陰莖的長短也被視為指標之一，而根據最新數據調查顯示，全球男性陰莖勃起時「最長」的國家是位於南美洲的厄瓜多，平均長度達17.61公分，而台灣則排在倒數第14，平均長度為12.6公分，低於全球平均。

World Data網站針對全球90國男性進行調查，結果發現全球男性的陰莖勃起後平均長度為13.58公分；而全球平均最長的國家為厄瓜多，平均長度達17.61公分，最短的則為柬埔寨，平均長度為10.4公分。

全球前5名的國家皆集中在非洲與中南美洲，除了厄瓜多外，分別是喀麥隆、玻利維亞、蘇丹和海地，平均長度都在16.1公分以上。歐洲平均最長的國家是荷蘭，長度為15.87公分，美國平均長度則是13.58公分，約等於全球平均。

▲▼台灣男性「陰莖平均12.6cm」低於全球。（圖／翻攝自World Data）

▲台灣男性「陰莖平均12.6cm」低於全球平均。（圖／翻攝自World Data）

以亞洲來說，平均最長的是日本的13.56公分，接著是中國的13.07公分、台灣的12.6公分；印尼、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、孟加拉和香港皆為11公分多；最後4名斯里蘭卡、菲律賓、緬甸和柬埔寨則都為10公分多。

不過，美國外科醫生安東尼楊（Anthony Youn）先前也曾透過研究強調，這些藉由男性自行回報所獲得的數據可能不太準確，因為男性很常在「大小問題」上說謊，「研究結果顯示美國男性平均勃起長度為13公分，但實際上可能更短，因為大多數陰莖較小的男生，可能不願意參與調查。」

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