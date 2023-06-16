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台北醫大志工團隊領軍　號召南投有志高中生籌備弱勢學童生醫營

▲南投高中學生擔任志工服務情形。（圖／資料照片，翻攝「教育部青年發展署南投縣青年志工中心」臉書粉專）

▲南投高中學生擔任志工服務情形。（圖／資料照片，翻攝「教育部青年發展署南投縣青年志工中心」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為拓展弱勢學童多元學習機會、鼓勵高中青年社會參與，特別規劃「南投少年lit!」活動，召募全縣高中（職）青年志工，擔任10月份弱勢學童生物醫學營輔導員，歡迎報名參加。

縣府社會及勞動處表示，本次活動邀請到台北醫學大學績優志工團隊承辦，將帶領全縣高中職青年志工共同為弱勢學童籌備生物醫學體驗營，預計召募20位設籍南投的學生，並保留二分之一的名額給低收或中低收入戶、身心障礙、原住民等身分青年。

▲活動簡章。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投少年lit!」活動簡章。（圖／南投縣政府提供）

社勞處指出，志工參與是願意付出時間就能入門的社會參與，且青年朋友在服務過程擔任不同任務，與不同背景的同儕交流，得以探索個人興趣與專長，培養自主學習能力，幫助他人時本身也受益；有志青年可利用課餘時間來實際體驗服務，展現年輕人關懷社會的熱忱。

本活動即日起至7月4日止受理報名（報名系統：https://reurl.cc/1D9rZj），7月16日面試、8月26至27日培訓，完成訓練之青年志工即可參與10月14至15日的弱勢學童生物醫學營服務，詳情請見活動簡章。

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