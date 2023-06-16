餵藥案政院出手！組跨部會小組　王必勝連夜見11家長：對新北不信任

▲衛福部次長王必勝，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

板橋幼兒園是否有餵食「巴比妥鹽」爭議未解，又有一名汐止幼兒尿液檢驗出現三級管制藥品「苯二氮平（BZD）」，引起家長憂心。衛福部次長王必勝今（16）日證實，行政院成立跨部會小組協助處理，衛福部也將找專家討論檢驗數值；而昨天他也作為窗口，與兒童權益促進協會創會理事長王薇君以及涉案幼兒園11名學生家長見面，家長言談中「透露出對新北市的微詞跟不信任」 。

板橋幼兒園餵藥案引發恐慌，衛福部責成部立台北醫院成立專線，協助幼兒檢驗與衍生醫療，截至昨日有共27名兒童完成尿液檢驗，巴比妥檢驗結果均為陰性。

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另有一名在汐止的家長帶孩子前往檢驗，發文指自己孩子被檢驗出微量安眠藥成份。台北醫院證實，該幼童6月12日進行的尿液檢出BZD結果為20ng/mL，6月13日複檢結果為29ng/mL，兩次檢測結果皆小於閾值200ng/ml，結果判定為陰性。

兒童權益促進協會創會理事長王薇君15日晚間表示，陪同家長們向衛福部次長王必勝陳情，盼由衛福部彙整專家向外說明檢驗數據意義，讓家長安心。

王必勝今日受訪表示，昨天共有11名幼兒園學童家長來衛福部討論，提出訴求包含大家爭議的應該零檢出，還是依照標準值等學術看法，衛福部近期將找專家討論；另還有說明毛髮檢驗、法律問題，還有幼兒園轉學等銜接問題希望中央協助等事宜都有提出。

王必勝說，相關在告知行政院之後，中央亦請他協助當窗口，盡力協助，其他部會像教育部、法務部等，則由政委林萬億上午組成跨部會小組。

王必勝也提到，昨天與家長見面，確實有焦慮情緒，但很理性把訴求說清楚，而言談中也透露對新北市的不信任，不過這也難免，因為受影響的家屬多少會有這樣心情。王必勝強調，目前案情檢調已經在調查，而解決人民問題中央地方要合作，一起努力把家長的心安下來最重要。