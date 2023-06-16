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台琉國際帆船賽感人插曲　日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣

▲台琉國際帆船賽感人插曲 日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台琉國際帆船賽感人插曲，日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台琉國際帆船賽於昨（15日）活動圓滿結束，在船艇靠岸期間，有一名87歲女士（松川禮子）在宮古島平良港岸邊等待，經翻譯得知，她原是基隆人，7歲隨父親到日本。在當地報紙得知基隆市與宮古島市進行帆船比賽交流，一早在女兒陪同下四處尋覓，見到基隆交流團喜極而泣，副市長邱佩琳多次上前安慰。

工策會總幹事劉錡琦熟捻日語，在現場隨即翻譯，松川禮子女士出生於基隆（1937年生）7歲時隨父親坐船到日本，現居伊良部島（宮古島市的島嶼），在新聞上看到「台琉國際帆船賽」，得知基隆交流團到訪，懷著思鄉之情，想見基隆家鄉人一面，在女兒協助之下四處尋覓，終於在岸邊等到交流團，松川禮子女士在現場說到，能夠在有生之年見到來自故鄉的人，真的很幸運，也祝福基隆繁榮昌盛。

▲台琉國際帆船賽感人插曲 日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳將帶有基隆特色的食品贈與松川女士。

市議員鄭愷玲、林旻勳、施偉政也上前給予松川女士最溫暖的擁抱，女士激動落淚，場面相當感人，副市長邱佩琳將帶有基隆特色的食品贈與松川女士，以緩解思鄉之情，並祝福身體健康，未來一定要到訪基隆；在離開之際，松川女士在車上合掌鞠躬，頻頻祝福基隆市市運昌榮。

基隆市副市長邱佩琳在15日下午進行市政拜會，並分享到此事，令宮古島市長座喜味一幸震驚不已，並詢問婦人有關資訊。邱佩琳在會議上說，台琉國際帆船賽事提升基隆能見度，更重要的是牽起雙方民間的友誼橋樑，也串連海外民眾對於基隆的記憶。

▲台琉國際帆船賽感人插曲 日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳（右）與座喜味一幸市長（左），展現雙方情誼長長久久，台日關係關係友好。

基隆市議員陳宜、鄭愷玲、林旻勳、施偉政一同代表基隆市議會，致贈伴手禮給座喜味一幸市長，展現雙方情誼長長久久，台日關係關係友好，期待國際帆船賽事能夠持續進行。

▲台琉國際帆船賽感人插曲 日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣。（圖／記者郭世賢翻攝）

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