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端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

▲▼機場公司呼籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項。（圖／桃園機場提供）

▲端午連假將有出國人潮，機場公司呼籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場。（圖／桃園機場提供）

生活中心／台北報導

端午節4天連假將至，桃園國際機場預估端午疏運期間每日旅運量平均將達13萬人次，已經與疫情前2019年平均日運量相當，呼籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場，以免趕不上飛機。

桃園機場公司表示，疫後機場復甦有感，2023年1至5月客運量為1203萬9317人次，已恢復至疫情前59%。今年端午疏運期間為6月21日至6月26日共6天，預估每日旅運量平均將達13萬人次，已經與疫情前2019年平均日運量相當。

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機場公司表示，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，今年端午疏運期間預估客運量近80萬人次、航機起降2985架次（含加班機18架次），運量高峰預估為6月22日約有13.6萬人，每日入境尖峰時段為15時至18時及20時至22時、離境尖峰時段為8時至10時。

機場公司呼籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定以及多加搭乘大眾運輸工具。

因應出入境人潮高峰，機場公司積極整備疏運工作，將依據旅客人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應，提供旅客順暢舒適的機場體驗。

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