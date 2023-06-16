國民黨遭爆「男男騷擾」未爆彈　青壯派立委給出同志性暗示

▲台灣政壇「#Me Too」運動延燒到國民黨，黨中央決議聘請前勞委會主委王如玄等外部專家進行調查，以彰顯公正性，卻引發部分黨籍政治人物批評。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年適逢大選年，政壇性騷爭議連環爆，連國際媒體都評論這是台灣遲來的「#Me Too」運動，正當民進黨展現大刀闊斧的改革態度之際，卻傳出國民黨有青壯派立委捲入「男男性騷」爭議，目前國民黨中央已接到具名檢舉，就待藍軍組成外部專家調查小組，釐清事件經過。

回顧台灣政壇「#Me Too」運動起源，來自於民進黨總統參選人賴清德聽從競選總幹事潘孟安建議，在立委艱困選區採「民主大聯盟」聯合無黨籍人士競選，而新北市永和區立委選區合作對象則是名嘴李正皓；出乎賴潘兩人意外的是，在李正皓出線後，黨內有近千位青年幕僚連署反對該合作案。

對於綠營青年不滿怒火，民進黨中央雖一方面提出性平制度改革，卻連日採鴕鳥心態遲未出手化解與李正皓的合作爭議，綠營內部壓力鍋持續悶燒，最終逼出一位女性前民進黨工自爆選舉期間曾被合作廠商導演性騷擾，後續進而掀起這場台版「#Me Too」運動，李正皓也在8日深夜宣布退選。有一民進黨青年部主管警告，雖然大家成功弄倒李正皓，但這些年輕幕僚都已經被高層「點名作記號」，留待選後處理。

▲民進黨內性騷連環爆，除了黨主席賴清德多次公開致歉外，黨秘書長許立明等一級主管也公開向受害黨工道歉。



「李正皓退選後，黨高層明顯鐵了心，被指控有性騷爭議的人士一律踢開。」一位民進黨幕僚表示，李正皓退選，民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人林飛帆也是比照辦理，就連藍營匿名爆料行政院顧問鄭宏輝有性騷爭議，行政院不到3小時，在毫無調查情況下，也是直接宣布立即解聘，雷厲風行掃除一切爭議。他半嘲諷地說，民進黨高層為了政權保衛戰，打定主意「寧可錯殺百人，也不願放過一人」，相信不久就會有「六月降雪」。

面對民進黨大動作快刀斬亂麻，國民黨中央在面對黨籍立委、智庫人士性騷爭議，卻顯得低調許多。而且當國民黨12日召開性騷擾申訴委員會，決議將聘請前勞委會主委王如玄及台大社工系名譽教授馮燕等外部專家進行調查時，又引來前立委蔡正元不滿指稱，王如玄自身有爭議，若找來擔任外部專家，國民黨關門算了。就在國民黨性平機制未定之前，有一政壇人士指出，國民黨還有一案相當驚人，是一名男立委對男記者的「男男性騷案」。

據了解，國民黨的男男性騷案發生在今年初立法院剛開議期間，立法院國民黨團約媒體圈人士唱卡拉ＯＫ，當天有多名國民黨男立委出席，該名記者約晚上9時左右要先行離席，某中部男立委就熱情迎向前，向該記者打招呼說再見；然而該男記者卻感受到該男立委在肢體上給他不愉快感，該男記者回家後一查，得知「那個肢體暗示」為同志圈的性暗示。

▲政治影集「人選之人」中的經典台詞「我們不要就這樣算了」，因為深植人心，已成為台灣政壇「#Me Too」運動代表口號。

根據可靠消息來源指出，該名男記者已在6月初寄發電子郵件，向國民黨中央具名檢舉該名男立委有騷擾情事，期盼黨中央有公正處置。因此，國民黨文傳會主委林寬裕14日才會證實，除了傅崐萁和曾柏文等性騷擾案外，也有新收到申訴案，將研討如何處置。

「政治影集『人選之人』的台詞，『我們不要就這樣算了』影響力太大。」一名國民黨幕僚指出，這真的是一場不分藍綠的社會運動，幕僚圈看過「人選之人」後，那種被撩起的吹哨氛圍非常強烈，受害者揭發當下並不會盤算政治利益，都是自發性掃除「渣男」的使命感居多。他樂觀表示，國民黨總統參選人侯友宜不會因此失分，但這波性平運動會讓藍軍集團內的權力關係更加健康。

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