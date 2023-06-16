蔡沐霖被控性騷吃案、霸凌逼道歉　民進黨今公布調查結果

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨近日爆出多起黨工遭性騷案件，連帶掀起政壇「#Me Too」風暴，除了民進黨婦女部前主任許嘉恬被控對遭性騷擾的女黨工吃案，青年部前主任蔡沐霖也被爆料吃案、霸凌受害者。民進黨性平部主任李晏榕表示，調查結果將在今日（16日）的記者會上公布，同時也會內規修正重點。

▲蔡沐霖遭控霸凌受到性騷擾的女黨工。（圖／ETtoday資料照）

民進黨內部性騷擾案件起初是由陳姓前黨工在臉書PO文爆料，她表示遭到攝影團隊、薛姓導演「輝哥」摸胸性騷擾，一度躲進廁所裡崩潰痛哭，事後向上呈報，卻被當時的婦女部主任許嘉恬冷處理。

事件傳開之後，許嘉恬本人已經提出辭呈。針對此案，民進黨也在9日公布處理結果，確認許嘉恬確有行政疏漏，至於當時有督導之責的前副秘書長林飛帆，其處置與中央黨部既有規定並無相違背之處。

然而，除了這起案件之外，還有一名前黨工現身指控遭同事陳右豪性騷擾，對方知道她有穩定交往對象，仍經常做出逾矩行為，例如沒問過就幫忙買早餐、叫計程車到她家樓下、要求陪喝酒、密集傳訊息、深夜打電話等等，甚至會在飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。

▲民進黨連續爆出多起隱匿性騷擾案件，民進黨祕書長許立明日前率黨部主管職鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

該名前黨工表示，當時她向時任青年部主任蔡沐霖申訴，原以為能解決困擾，沒想到蔡竟然反過來檢討她，在工作上處處刁難、嘲笑、威嚇，例如說出「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等話，還讓身為受害者的她向加害者道歉，就算選擇妥協道歉也沒換來好日子，不僅得面對主管辱罵、業務被架空，甚至被轉任成為部門內其他黨工的助理，最終選擇離職回到家鄉靜養。

事後，蔡沐霖受到網友留言圍攻，選擇關閉臉書，但他也坦承，2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部部門主管期間，確實曾因為管理不當，被人事單位按黨內規定約談，除了會坦誠面對一切約詢之外，對於相關懲處也會全盤接受並深自反省。

民進黨性平部主任李晏榕15日表示，除了蔡沐霖一案，還有時任組織部副主任林男固遭控性騷擾、前青年部工讀生遭性騷擾，這3起案件都將在16日的記者會上公布調查結果，同時也會內規修正重點。