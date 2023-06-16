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陳柏惟被控性騷道歉：不可能當加害者　他轟邏輯零分1細節更可怕

記者黃翊婷／綜合報導

政壇「#MeToo」風波持續延燒，前立委陳柏惟15日遭志工團女成員指控性騷擾，他隨即發布道歉聲明並決定不參選2024立委，「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。然而，曾參與太陽花學運的社運人士王奕凱認為，陳柏惟的道歉聲明邏輯零分，還擅自揭露其他細節，「目前為止幾乎所有出來道歉的都說自己言語或行為性騷當下是沒有意圖的，我覺得這種辯解反而更可怕吧。」

陳柏惟被指控性騷擾女志工，15日發出聲明道歉。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw陳柏惟）

▲陳柏惟拍攝影片向巫小姐道歉。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw陳柏惟，下同。）

陳柏惟遭指控曾對巫姓女志工說出「找妳當我的代理孕母」、「走啊！汽車旅館啊！敢不敢」等言語性騷擾，他15日晚間不僅發布影片道歉，也在臉書發出一篇道歉聲明，說出與巫小姐相識的過程，還提及女方曾遭壘球隊球員性騷擾，「一直以來，發生在巫小姐身上的遭遇，我不只一次努力協助。在主觀意識上，在幫她解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對她性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任。」

陳柏惟表示，因為不當的言語為巫小姐帶來困擾與不適，對此感到相當抱歉，也希望能獲得她的諒解，無論自己是否有這樣的動機，造成不舒服是事實，在這件事情上，傷害到支持者的期待與信任，「我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」

陳柏惟被指控性騷擾女志工，15日發出聲明道歉。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw陳柏惟）

▲陳柏惟道歉聲明全文截圖。

然而，曾與林飛帆一起參與太陽花學運的社運人士王奕凱15日晚間在臉書發文表示，陳柏惟的道歉聲明邏輯零分，「什麼叫做我是幫忙她解決性騷擾困境，所以我不可能願意成為她的加害者？這兩者毫無邏輯關係啊，很多案例都是協助人變成加害人，警察、律師的案例都有且不少。然後為什麼要擅自揭露被害人曾經被騷擾的過往細節？這不對吧。」

「目前為止幾乎所有出來道歉的都說自己言語或行為性騷當下是沒有意圖的，我覺得這種辯解反而更可怕吧。」王奕凱感嘆，假如當下真的沒有非分之想，是否代表他們自認為講那些話或做那種觸碰，都是屬於理所當然的互動，「那豈不是在說，還會有更多案例可能發生過只是還沒揭露？」

以邏輯來說這篇是零分耶，什麼叫做我是幫忙她解決性騷擾困境所以我不可能願意成為她的加害者？這兩者毫無邏輯關係啊，一很多案例都是協助人變成加害人，從警察律師的案例都有且不少。 然後為什麼要擅自揭露被害人曾經被騷擾的過往細節？這不對吧。 另外...

王奕凱發佈於 2023年6月15日 星期四

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王奕凱陳柏惟性騷擾

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