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桃市府工程爆性騷案！議員黃敬平質疑包庇　社會局將重啟調查

▲▼桃工程性騷案遭質疑包庇。（圖／翻攝自Facebook／黃敬平）

▲桃工程性騷案遭質疑包庇。（圖／翻攝自Facebook／黃敬平）

中央社

桃園市議員黃敬平15日爆料，社會局委外新建的大溪老人文康活動中心，工地發生性騷擾案，社會局官員卻想「河蟹」。社會局表示，當時並未接獲申訴，現已發函勞動局重啟調查。

黃敬平15日爆料，桃園市政府社會局委外新建的大溪老人文康活動中心，工地的工程監造商男監造員，涉嫌持續性騷擾工地營造商的女職員，包括言語、摸手、摸肩等不當肢體碰觸。

陳情指出，受害女職員蒐證後向公司投訴，公司向社會局主辦人員反映時，卻被對方以「純屬私人行為不便介入」為由搪塞，還要求公司不予追究。

黃敬平指出，社會局接獲時，不僅第一線人員想「河蟹」（意指和諧），連長官知道之後也覺得與社會局無關、是行為人監造單位的事情；雖然監造單位資遣爭議當事人、帶當事人向被害人道歉，卻沒有啟動調查程序，造成日後社會局或勞動局在行政調查上的困難。

黃敬平說，監造單位受社會局委託行使公權力，在行政法上的地位等同於行政機關，社會局應該與監造單位負連帶責任，本就不該脫免其責，社會局這種心態，竟然還執掌婦女保護業務，桃園市長張善政高舉著成立婦幼局的大旗，社會局卻是如此扯後腿，令人瞠目結舌。

對此，桃園市政府社會局表示，此案發時間為民國109年6月，經查事件發生時，監造廠商調查後已立即開除該名監造人員，並向被害人及施工廠商道歉。

社會局表示，受害人並未告知社會局受到性騷擾，社會局當時並未接獲申訴，14日得知此事後，除立即發函請2家公司應依據性別工作平等法規定，採取立即有效的糾正及補救措施，15日也請桃園市家庭暴力防治中心主動關懷被害人，告知相關法律權益。

社會局表示，被害人表示，當時已向公司上層反映，後來也已離職，認為此案當時已有處理，無意願再追究，社會局也已通報勞動局辦理勞動稽查。

社會局表示，工程契約已明定廠商對於履約所僱用人員，不得有歧視性別情事，且雇主應保障員工性別工作權之平等，如知道性騷擾情形，應採取立即有效的糾正及補救措施，並依公司內部訂定的防治措施、申訴及懲戒辦法辦理，以維護當事人權益。

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