朱凱翔陷性騷10人指控　引用《倚天屠龍記》回應了

▲媒體人朱凱翔在臉書上，引用《倚天屠龍記》回應相關指控。（圖／資料照）

記者林彥臣／綜合報導

政壇性騷擾案連環爆，無黨籍雲林縣議員陳芳盈15日上午召開記者會，透露至少還有10名以上的受害者。隨後朱凱翔就在粉絲專頁「不演了電視台」中，引用武俠小說《倚天屠龍記》的內容回應，疑似在影射「有人心懷叵測，意圖混水摸魚」。

陳芳盈15日上午回應媒體提問表示，其實就她與Z小姐知道的，「已經有快10個左右，而且是超過，因為她們不方便站出來，也不方便跟大家說實際數據多少，但至少一定有10個人。」

▲議員陳芳盈北上召開記者會，指控朱凱翔性騷新事證。（圖／記者林敬旻攝）



朱凱翔在粉絲專頁引用《倚天屠龍記》第三十九回「秘笈兵書此中藏」黃衫女子與靜照的對話，「謝大俠懺悔前罪，若有人為報父兄師友大仇，縱然將他千刀萬剮，謝大俠均所甘受，旁人原也不能干預。但若有人心懷叵測，意圖混水摸魚，殺人滅口，那可人人管得。」

朱凱翔貼文的最後一段則是，「靜照道：『我和謝遜無怨無仇，何必要殺人滅……』底下這『口』字尚未說出，斗然間知道說錯了話，急忙停住，臉色慘白，不禁向周芷若望了一眼。」