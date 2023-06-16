快訊／強雨彈狂炸！氣象局發8縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

▲中央氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

中央氣象局針對8縣市發布豪大雨特報，因滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨，15日晚至16日澎湖縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、宜蘭、花蓮及南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

豪雨地區

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澎湖縣

大雨地區

彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、高雄市、宜蘭縣

▲氣象局大雨特報地圖。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預測，16日滯留鋒面北移及西南風增強，台灣中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，各地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，中南部地區、澎湖、金門、馬祖及午後北部地區並有局部豪雨發生的機率；滯留鋒面及西南風影響期間，降雨區域及強度不確定性較大，請留意氣象局發布之最新資訊。

氣象局指出，15日滯留鋒面北移及西南風增強影響，中南部地區雨勢較持續，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，各地高溫約27到32度，低溫為23到25度。

氣象局表示，16日滯留鋒面北移及西南風增強，天氣不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，中南部地區及午後北部地區並有局部豪雨發生的機率，外出活動應特別留意天氣的變化，建議攜帶雨具以備不時之需，而滯留鋒面及西南風影響期間，降雨區域及強度不確定性較大，請留意氣象局發布之最新資訊；氣溫方面，各地預測高溫約30到32度，低溫為24到26度。