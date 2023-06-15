清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

▲今晨台灣海峽南部觀測到「颮線」。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

南部3縣市大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，今天（15日）至周六為此波梅雨鋒面降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨。他也提到，今晨台灣海峽南部觀測到線狀回波（颮線）。而中央氣象局當下也對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雷雨即時訊息」。

大雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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氣象局今晨發布「大雨特報」，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象局）



▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今天滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨現象，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其又以中南部地區雨勢較持續而明顯，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，觀測資料顯示，今晨高雄林園雷達站已在台灣海峽南部，觀測到線狀回波，伴隨密集閃電，此即為颮線，如果通過時沒減弱，會伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，甚至小範圍冰雹等劇烈天氣。而氣象局3時58分也對南高屏發布大雷雨即時訊息，持續時間至5時，慎防劇烈降雨、雷擊。

吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒面降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防劇烈天氣及大量降雨，逢大潮、沿海低漥地區防淹水。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）







吳德榮表示，周日、下周一滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南季風影響，迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，白天發展較強，仍有小範圍劇烈天氣及局部豪雨發生的機率；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏，午後山區有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮指出，下周二至端午連假前3天，太平洋高壓仍偏弱，西南季風雖漸減弱，迎風面中南部仍不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強，背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏，午後偶有局部短暫雷陣雨的機率；至於端午連假最後一天及之後的天氣，已超過模式模擬的極限，過度臆測也是枉然，無需言之過早。