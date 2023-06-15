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第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場　逾300菁英齊聚

▲第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場，逾300菁英齊聚。（圖／記者游瓊華攝）

▲第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場，逾300菁英齊聚。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市不動產開發公會新世代委員會、磐石新世代聯誼會、台中市機械業二代協進會(G2)共同舉辦的第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇，今(15)日於台中萊特薇庭飯店盛大登場。現場匯聚逾300位大台中地區企業二代，並邀請老爺酒店執行長沈方正，分享他如何在工作與人生中找到完美的平衡，並以礁溪老爺酒店日前發生火警後的員工處理方式，闡述「服務」的重點。

台中市經發局表示，新世代菁英聯盟是跨縣市、跨產業、跨領域及跨世代的企業二代接班人交流平台，集結去年推案量超過4500億的建築業代表「台中市不動產開發公會新世代委員會」、外銷全球市場知名上市櫃公司新世代企業家所組成的製造業代表「磐石新世代聯誼會，以及全球單位面積產值第一的精密機械產業代表-台中市機械業二代協進會等大台中地區菁英企業領導人及準接班人。

沈方正在論壇中分享自己40年工作心得，他分享「服務」的重點，以礁溪老爺酒店日前發生一場火警，當時員工主動在幾分鐘內疏散428名客人，且在飯店外持續提供各項服務給客人，直到晚間10點，將所有顧客安置到其他旅店後也持續服務，這些動作產生的價值，讓顧客有好的感受，這就是服務的文化，也就是要「先思考客人」。

經發局說，透過異業合作、發揮共享精神，建立共同學習平台，以新思維引領新作為，在面對國際產業情勢變化動盪之際，帶動企業加速創新升級及數位轉型，同時也創造多贏商機，新世代菁英聯盟展現青出於藍、更勝於藍，更可望成為台中產業未來造局者。

今日論壇活動，包含台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、經濟發展局專門委員林敏棋、行政院國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼、社團法人台中市磐石會會長林正雄、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、台中市不動產開發商業同業公會新世代委員會會長羅時儒、社團法人台中市磐石會新世代委員會會長王美元、台中市機械業二代協進會會長陳光柏、老爺酒店集團執行長沈方正、台灣數位企業總會執行長王怡雯等嘉賓均出席共襄盛舉。

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