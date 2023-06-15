快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

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快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長陳信瑜

▲▼台北市勞動局長陳信瑜涉嫌特別費貪污、勞檢報告洩密等罪遭約談移送台北地檢署。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市勞動局長陳信瑜涉嫌特別費貪污、勞檢報告洩密等罪。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

前台北市勞動局長陳信瑜涉嫌違法動支首長特別費，用來購買自家使用食材、家族上館子等私人消費，前後10筆共貪得2萬2656元，又在2022年3月9日，用手機傳送應屬公務機密的《鏡電視》勞檢「爭議檢查概要」等檔案，給時任立委的蔡壁如。監察院15日表示，陳信瑜，利用權勢及職務機會，不實核銷首長特別費，洩漏勞動檢查內部資料，於公務場合發言不當，違失情節重大，監察院通過彈劾。

陳信瑜涉嫌違法動支首長特別費，用來購買自家使用食材、家族上館子等私人消費，前後10筆共貪得2萬2656元，又在2022年3月9日，用手機傳送應屬公務機密的《鏡電視》勞檢「爭議檢查概要」等檔案，給時任立委的蔡壁如，蔡再轉傳給立委賴香伶，台北地檢署於2023年3月7日依違反《貪汙治罪條例》、《刑法》洩漏國防以外秘密等罪起訴陳信瑜。

針對先前外界質疑，陳信瑜向丈夫公司經營的異象國際公司購買紅酒涉貪部分，檢察官葉耀群調查認為，都是以一般市價購買，且有員工證實確曾在尾牙抽獎活動中拿到紅酒，無貪污不法，頂多屬於公職人員利益迴避的問題，因此簽結。

不過陳信瑜在自家附近買養樂多、八角粒、肉桂粉等食材，還有到三井OUTLET買自己和孩子的外套，洗髮乳，甚至回高雄老家吃火鍋等開銷報公帳則涉貪污，洩漏勞檢資料部分則涉洩密罪。

陳信瑜是在2022年7月間，遭台北市議員揭露，疑似違法動支首長特別費1萬4650元，向丈夫經營的公司購買紅酒，檢調獲報後，兵分2路搜索，並以嫌疑人身分約談陳信瑜到案，陳信瑜先前訊後以20萬元交保候傳，並請辭局長一職。

對此，監察院15日發出新聞稿表示，北市政府勞動局前局長陳信瑜，利用權勢及職務機會，不實核銷首長特別費，洩漏勞動檢查內部資料，於公務場合發言不當，違失情節重大，監察院通過彈劾，明（16日）將召開記者會說明。

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