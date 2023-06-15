越式洗髮1400元「會想體驗嗎？」　過來人曝1服務：不舒服一個禮拜

▲越式洗髮資料照，與本文無關。（圖／民眾提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會花錢請人洗頭，不過會想嘗試價格比較高一點的「越式洗髮」嗎？近日就有網友好奇拋問，他家附近的越式洗髮均價1400元，一次服務約90分鐘，大家會想嘗試嗎？貼文曝光後，隨即引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家會去越式洗髮嗎」為標題發文，提到他家附近開了一家越式洗髮，均價1400元，服務內容包含洗護髮、按摩、臉部保養、挖耳朵等，前後約90分鐘，大家會想去試試看嗎？對價格和服務內容有什麼看法？

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貼文一出，底下網友紛紛討論道，「價格不透明、尺度不透明，我不敢去」、「去過，遇到新手整個被雷到氣炸；但各個服務都覺得寧願花錢找各自專業的」。但也有網友表示，「有點想去欸」、「會想去體驗看看」、「很多YTR有拍，感覺很有趣」、「去過，很不錯啊，這種價格搭配按摩、洗頭，我覺得很值得」。

其中還有網友提到，「去過一次，剪指甲的時候硬要修得很短，手一直覺得不舒服一個禮拜左右」。之前作家黃大米也曾分享，她花了1800元體驗「2小時大全套」，一開始小姐會幫忙洗腳、剪指甲，但技術讓她害怕，介於有點危險又好像安全之間，「總之剪指甲這部分沒有得分」。

不過黃大米也說，越式洗髮還會幫人掏耳朵，力道輕柔讓人放鬆，有戀愛的感覺。

台中市中區公園路上一家越式洗髮店先前也引發討論，有前往體驗的民眾透露，所有客人都在1樓接受服務，彼此僅有簾子相隔，能聽到說話聲。他還說，全部的人幾乎都是先泡腳，足部清潔乾淨後才進包廂，等洗頭、按摩等服務結束後，便會走出簾子。