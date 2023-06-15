高鐵桃園站取締違停科技執法　今7時開始「超過3分鐘」就開罰

▲桃園警方在高鐵桃園站建置「違規停車偵測科技執法設備」今日7時起臨停超過3分鐘就吃罰單。（圖／桃園市政府交通警察大隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

為提升高鐵桃園站民眾接送區周轉率及周邊交通順暢，桃園警方分別在1號門、8號門臨時接送區，建置「違規停車偵測科技執法設備」，利用AI攝影機，自動偵測違規行為，今日7 時起只要臨停等待時間逾3分鐘將自動拍照開罰，籲請民眾配合以免荷包失血。

▲並設置電子看板來顯示車輛違停。（圖／桃園市政府交通警察大隊提供）

交通警察大隊表示，從6月1日起2週宣導期間，高鐵桃園站1號門臨時停車接送區，計偵測違規停車863件、8號門臨時停車接送區，計偵測違規停車1270件，合計違規停車高達2133多件，平均每天偵測違規停車152件，宣導期間之違停偵測不會製單舉發；而6月15日違停科技執法0至7時深夜時段以勸導為主，7時起偵測違規停車，將依法舉發。

▲在2週宣導期合計偵測臨時違停2133件，每日平均152件。（圖／桃園市政府交通警察大隊提供）

警方強調，臨停等待時間逾3分鐘將依科技執法違停偵測認定後舉發，呼籲載客民眾勿久停，並且多利用高鐵周邊停車30分鐘內免費臨停之優待，避免因違規停車被開罰。警方指出，為了提醒民眾，高鐵站接送區，有設置告示牌及電子看版，違規或臨時停車30秒、1分30秒、2分30秒及3分30秒會在電子看版顯示，但臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規臨時停車開罰300元至600元以下，違規停車開罰600元至1200元以下罰鍰。