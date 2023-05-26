高雄增8處「闖紅燈科技執法」地點曝　高清畫面跑不掉...5／26開抓

▲高雄一口氣增8處「闖紅燈科技執法」，設置地點曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

注意了！高雄市政府警察局今年針對岡山、仁武、鳳山及林園地區易肇事路口，新增8處闖紅燈科技執法設備，宣導期結束後，將自今（26）日起正式執法取締。

市警局指出，經多次現地會勘後，針對岡山、仁武、鳳山及林園地區駕駛人易闖紅燈，且發生交通事故的8處路口首度採用租賃方式建置闖紅燈科技執法設備。

除節省行政資源，也提高易肇事路口執法涵蓋範圍，期以降低道路交通事故發生率。科技執法自22日至25日為宣導期，26日起正式執法取締。

▲高雄一口氣增8處「闖紅燈科技執法」，5／26開抓。（圖／記者賴文萱翻攝）

執法地點分別如下：

1.「燕巢區深水里深水路(仁愛之家前東向西)」。

2.「仁武區高楠公路/八德二路(北向南)」。

3.「仁武區澄觀路二段/水管路三段 (北向南)」。

4.「仁武區鳳仁路/澄觀路(南向北)」。

5.「鳳山區鳳松路/曹謹路/博愛路」(北向南)。

6.「大寮區鳳林三路/萬丹路(北向南)」。

7.「大寮區大寮路（188市道）/和發路（機車道東向西）」。

8.「林園區鳳林路二段與林園北路（北向南）」。

警方呼籲駕駛人務必遵守交通標誌、標線、號誌指示，勿違規行駛。高市警局建置「租賃式闖紅燈科技執法」設備，非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念並遵守各項交通規則，以保護市民生命財產安全。