人行道禁停罰900　台中文心路沿線25天開千張紅單

▲台中警方強力取締人行道違規停車，罰單900元，以文心路沿線最多。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五分局強力取締「路口不停讓行人」、「人行道違規停車」等行為，統計5月1日至25日共開出1871件，其中將近1千張都是文心路沿線人行道違規停放機車，每張開罰900元，此外，警方也公布10大「不停讓行人」路口，機車罰2400元，汽車罰3600元，呼籲民眾小心開車，勿以身試法。

警政署從5月起全國同步實施「路口不停讓行人大執法」，台中警五分局配合專案計畫，也從5月22日至6月5日，規劃2周的「行人高發生事故路口精緻執法」，加強取締，保障行人通行安全，不過，警五分局早在5月1日起就提早實施，截至25日共取締1871件。

「路口不停讓行人」部份，列出前10大高發生事故路口，依序文心路與熱河路口、文心路與興安路口、崇德路與崇德六路口、崇德路與豐樂路口、崇德路與崇德九路口、漢口路與崇德路口、三光巷與太原路口、崇德路與北平路口、北屯路與松山街口、松竹路與敦富路口，汽車不禮讓行人，開罰3600元，機車則是2400元。

至於「人行道違規停車與違規臨時停車」部份，以文心路兩旁人行道停放機車最多，開出900多張，每張罰單900元，呼籲民眾配合規定，不要跟荷包過不去。