掛保證好用！友狂送「用過的東西」　她愣：真的不想一直接收

▲朋友送自己用過的東西給原PO。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我真的不想一直接收這些用過的東西啊！」一名網友發文表示，她有個不錯的朋友，常拿自己用過的東西給她，起初因覺得對方出於好意，所以她也不好意思拒絕，但久而久之，就讓她不知該如何是好。貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，她有一個還不錯的朋友，對方總會拿自己覺得不錯但用過的化妝品給她，或是把穿過但現在已穿不下的衣服、褲子送她，「不只這些，她只要用過後面又不要了，就會跟我說，這個送給你，我用不了了，然後露出一個燦爛的微笑」。

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原PO坦言，她根本不需要這些東西，但前期因為覺得朋友出於好意，所以不好意思拒絕、選擇收下，豈料到後來，對方連吃不完的東西也會問她要不要吃，而當她拒絕時，「她就會露出好像很難過或很尷尬的表情說，是喔，那好吧」。

▲若是穿不下的衣服、褲子，好友也會送原PO。（示意圖／記者李佳蓉攝）

「是我需要用什麼婉轉的語氣說嗎？」原PO直呼，她真的不想要一直收這些用過的東西，且就算拒絕了，之後還是會再收到，「你們有過這種經驗嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我會直接跟她說，我自己去買、我已經買了」、「我覺得這個朋友似乎太過熱心，雖然我不想要，我還是會謝謝她想到我，然後拒絕」、「這沒有什麼不敢開口的，她都敢送了，直接跟她講清楚」、「你反過來對她做跟她一樣的事，她自然會體會到你的心情」、「都這樣還婉轉，直說你不喜歡」。也有網友建議，「可以上網捐」。