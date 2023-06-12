德籍武術家江玉山購買二手名牌包發生消費糾紛　將進行消費調解

▲德籍武術家江玉山購買二手名牌包，與店家發生費糾紛，已向台南市消保官申訴，將待進行消費爭議調解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾任軍警、特勤部隊武術教官的德籍武術家江玉山指控，2023年1月在台南市知名二手精品店，以15萬元購買1個「愛馬仕」名牌包送給女友，事後發現疑為贗品而要求店家退錢，店家則以購買前有事先告知無原廠保證書，可開立第三方證明或「寄賣」，雙方認知不同，將待消保官召開消費爭議調解。

江玉山指控表示，2023年1月間，開車載女友經過台南市健康路，看到二手精品店，一時興起進去看看，瞥見1只愛馬仕的名牌包，江玉山請店員展示，當場即表示要買下，店員開價18萬，江玉山告知身上剛好有15萬現金，是否就以15萬成交？店員同意成交。江玉山當下詢問，是否有保卡？店員回覆，「我們有保卡」。江玉山說，當時看到1個正方形的小信封，以為是保卡，後來才知道，原來是說明書。

江玉山說，其女友揹著該愛馬仕名牌包出門，江玉山的友人瞧見，表示家裡有該系列的愛馬仕包款，聽到是以15萬買下的，江玉山的友人直呼不可能，因該系列的包款縱使是二手的，也要20幾萬，且一拿在手上，江玉山的友人立刻發現不對勁，認為該包重量似乎比較重，且皮質較厚」，因被友人質疑，自此江玉山的女友就不再揹該包出門。

2023年3月，江玉山帶著女友出國，順便將該愛馬仕包帶去德國，要讓德國的愛馬仕精品店鑑定看看，結果德國愛馬仕精品店的店員也指出，「觸感怪怪的，可能有問題」。

江玉山回國後，找出當時二手精品店店員給的購買證明，發現疑似裝保卡的正方形小信封，裡面沒有保卡，只有一張說明書，江玉山前去該二手精品店，要索取正品保卡，店員指出，「沒有正品保卡，但有店家的保卡」；江玉山當場表明該包疑是贗品，要求退貨，限店家1週內回覆。

江玉山說，1週期限的最後1天，該二手精品店的1位女店員致電，表示可以接受退貨並退款，隨時到店都可處理。但當他拿著該愛馬仕包去二手精品店要退貨時，原本2名男店員已開始準備重新包裝該愛馬仕包，並處理退款，突然該女店員出面表示：「我們沒有要退錢喔！」；江玉山質問對方不是說可以退款？女店員回說：「我們沒有要退錢，但是你可以寄賣」。

江玉山十分不滿向消保官申訴，並找媒體投訴，江玉山強調，他常買高檔精品，是HERME' S、GUCCI、LV、CHANEL等，許多名牌精品的VIP，這是他頭一次買「二手名牌包」，不僅讓他十分氣憤，也衍生為消費糾紛，他直言這是非常差勁又不愉快的消費經驗。

據了解，該二手精品店回函給台南市政府消保官表示：「江先生於2023年1月10日到店購買商品時，客戶已知此商品無原廠購買證明，銷售人員也有主動告知，客人還是願意購買，並在購買證明上簽名，並完成付款達成交易」。「2023年5月19日，江先生到店内要求退費，客人進店時就說我們賣他的包包没有原廠購證，告知我們，出國的時候拿到HERME'S，銷售人員說是贗品，要我們退他購買金額15萬，有告知客戶幫他送第三方平台做鑑定，幫他開立證書，若商品没有問題的情況下，商品也可讓他用寄賣方式，無法退回現金」。

2023年5月22日，二手精品店回電給江玉山，告知購買證明第一點有寫到，售出之商品保證為該品牌之真品，如是贗品，請提出有效證明，原價退費，店家指係客人斷章取義，誤解要退款給他。

目前江玉山正積極尋找第三方公正單位進行鑑定，同時向消保官提起消費爭議申訴與調解，由於雙方各執一詞，將待消保官進行消費爭議調解。