這款胃藥遭投訴發霉！食藥署檢驗反揪2成分不足　2565瓶限期回收

▲抗焦慮藥「克胺寧錠25毫克」被醫院通報有混藥情形。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（15）日公布兩項藥品回收資訊，抗焦慮藥「克胺寧錠25毫克」被醫院通報有混藥情形，5萬顆限期回收；另一款胃藥成藥「消化保胃散」則於今年3月遭民眾投訴有發霉情形，食藥署請衛生局抽查，經複驗發現2成分低於規格，該批號今年共製造2568瓶，已賣出2565瓶，須於7月6日前完成回收作業。

食藥署副署長陳惠芳表示，「克胺寧錠25毫克(鹽酸亥多西任) 」適應症為焦慮狀態、嘔吐、過敏疾患，劑型為鋁箔包裝定劑，一份計10顆裝，110年健保年度用量為49萬顆，市占率17%，同成份同劑型藥品尚有另一張藥證可支應。

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陳惠芳表示，該案為食藥署接獲醫院通報，指「克胺寧錠25毫克」鋁箔包裝中，有一顆較小的藥錠混入，經調查發現，藥廠在藥品轉換時，並未落實包裝軌道清潔，以致卡在溝槽中的另一款藥品混入，因不符合GMP規定，會列入重點稽查。

另一款違規藥品「消化保衛散」為內服成藥，有效期限為3年，適應症為胃痛、消化不良、食傷、食慾不振。陳惠芳表示，該成分為複方成份，經檢驗發現2成含量測定低於規格，須回收批號為22080107，共計生產2568瓶，已賣出2565瓶，須於7月6日前完成回收作業。

▲這款胃藥遭投訴發霉！食藥署檢驗反揪2成分不足。（圖／食藥署提供）