月省千元！中彰投苗交通月票199元今開賣　盧秀燕實測：10秒就買到

▲全國最俗！中彰投苗交通月票199元今開賣，市長盧秀燕趕在議會開議前到捷運站實測購買。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全國最便宜199元通勤月票今日登場！台中市府配合行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」政策，「台中市」與「中彰投苗」月票，今（15）日起在29個區公所、18個捷運站預售。市長盧秀燕一早到捷運市政府站視察並購買市民早鳥優惠月票，全程不到10秒鐘完成。有民眾透露，平常搭公車從柳川西路到市府站，再轉捷運到南屯站，一天交通花費約40元，預購199元早鳥月票後，每月至少省上千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通局也預估傍晚放學下班以後，早鳥優惠月票購買量進入高峰期。（圖／記者游瓊華攝）



台中市長盧秀燕說，台中市的公共運輸使用方案月票，全國最便宜，今（15）日起預購五星級市民早鳥票，台中市境內，199元吃到飽，之前已經綁定雙十公車市民卡，約170多萬人，只要有儲值即可預購市民早鳥月票；如果沒綁市民卡，可帶身分證及要綁定的卡，付錢就能買早鳥優惠月票，簡單方便，實測10秒鐘就完成。

台中市民可在18個捷運站和29區公所購買五星級市民早鳥票，上午六點半開賣以來，發現機器穩定，秩序良好，都很順暢。盧秀燕也感謝捷運公司和交通局進行整備，除了設備更新，人員必須訓練，中捷公司至少經過7次訓練。

交通局也預估，傍晚放學下班以後，早鳥優惠月票購買量進入高峰期，其中位在烏日的明道中學，許多學生上下學搭捷運，估計購買市民早鳥優惠月票的人數也最多，捷運公司特別加設三個閘門。

交通局長葉昭甫說，為期16天的早鳥優惠預購期間，凡適逢週末、端午連假，僅有18個捷運場站提供售票，建議市民朋友於預售期間分散至指定販售地點預購；未來在7月1日定期票正式上路後，購買定期票的地點將擴大加入台鐵車站、總達客運干城站及南投客運高鐵台中站，屆時台中境內計有72處，中彰投苗區域合計共有140處供民眾方便購買定期票。

交通局提醒，民眾在購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，以完成開卡啟用，以6月15日購買定期票為例，民眾須於7月14日前完成啟用，公共自行車暫時不提供開卡功能，籲請民眾留意。