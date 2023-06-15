尖鼻男偷走「女兒的無價回憶」民眾PO影片盼逮賊　警：鎖定通緝犯

▲台中一名挺鼻賊闖進民宅偷走住戶的金飾，住戶公布竊賊長相，希望提醒附近民眾。（圖／當事人提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名徐姓住戶表示，住家4月遭闖空門，竊賊偷走價值約3萬的小孩彌月金飾，只見一名「尖鼻子」竊賊走進住家張望，在櫃子裡狂翻，之後再跳窗離開。住戶想尋回遭竊的「無價祝福」，於是將監視器畫面PO網，轄區清水分局指出，已鎖定為一名通緝犯，積極查緝中。

住在台中清水的徐姓住戶指出，4月左右在臉書社團有張貼文章，表示住家遭竊走金飾，希望鎮上金飾店幫忙，如果遇到想回收彌月金飾的男子協助通知。不過為配合警方辦案，當天就立即將文章撤下，直到昨（14）日警方仍未找到人，只好將影像發上網路，希望提醒清水的民眾。

▲住戶透露，該名竊賊有著明顯「挺鼻」特徵，身高約177公分左右。（圖／當事人提供）



監視器畫面拍下，尖鼻子賊戴著手套，先確定客廳沒人，偷偷摸摸跑上二樓，在房間裡翻箱倒櫃，時間至少3分鐘，最後拿走了女兒的彌月金飾，跳窗逃跑。

▲竊賊得手後直接從二樓跳窗離開。（圖／當事人提供）



住戶無奈表示「彌月金飾不是錢再賺就換得回來，金飾是所有人對孩子的祝福，希望我女兒的金飾是你得手的最後一次。」也透露竊賊鼻子很挺，身高約175到177公分。

針對此案，清水分局指出，本案發生在4月11日11時15分許，一名男子頭戴黑色棒球帽，進入清水區三美路民宅，竊取衣櫃內小孩彌月金飾，價值約3萬元。清水分局獲報後，即前往查處，並調閱被害人住家內的監視器畫面，鎖定男子特徵，該男子因案通緝中，正積極查緝到案中。