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台中人嗨翻！全國最便宜早鳥交通優惠199元月票　明47處開賣

▲全國最便宜早鳥交通優惠199元月票明47處開賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全國最便宜早鳥交通優惠199元月票明47處開賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中人預備！台中市公共運輸定期票及中彰投苗公共運輸定期票，明（15）日至6月30日市民專享的五星級早鳥交通優惠月票將開賣。市長盧秀燕表示，台中市交通月票全國最便宜，市境內定期票原價每月299元的交通月票，早鳥更只要199元，在台中市29個區公所及捷運綠線全線18個車站都可購買。

市府指出，台中市交通月票採儲值方式，市民持悠遊卡、一卡通跟愛金卡（icash)等三大票證，只要有綁好市民限定，都可以拿來買199元交通月票。台中市長盧秀燕指出，市府全力做好準備，針對人潮較多的捷運站點增加身障朋友專屬通道，以利人潮疏散，市民可於明日至6月30日安排時間分散購買早鳥票。

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交通局長葉昭甫說明，台中市民專屬的市民早鳥優惠199方案，在台中市29個區公所及捷運綠線全線18個車站都可購買，歡迎市民於16天早鳥優惠期間分散購買，確保購票順暢，另區公所周末、端午連假未提供服務，民眾可於18個捷運場站購買；搭乘方面捷運除設置專屬定期票閘門外，相關指引標誌也都會準備好，未來將視動線變化調整。

台中捷運代理董事長吳存金補充，捷運各車站均設置定期票專用通道，針對人潮較多的松竹、文心崇德、文華高中、市政府、文心森林公園、大慶、九德、高鐵台中站8站，新增15處定期票專用通道以及37台驗票機，合計全線共有37處定期票通道、81台驗票機，以利未來龐大人潮疏運。

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