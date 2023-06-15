「台中購節電」2月節電逾70萬度　民眾3萬買冰箱抽中iPhone14

▲▼台中市政府舉辦「台中購節電」，預估汰換舊電器後可節電逾70萬度，今天抽出15名中獎人。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了鼓勵市民優先選購節能產品，舉辦為期2個月的「台中購節電從家出發」登錄發票抽大獎活動，登錄金額高達4千萬元，預計汰換後可節省70萬度電量，經濟發展局15日在粉絲專頁公開抽獎，抽出15個獎項、超過10萬元的好禮。其中頭獎由大里區吳姓民眾僅花費3萬元選購冰箱就抽中iphone14，直呼好幸運。

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經發局長張峯源表示，這次活動攜手台中市直轄市電器商業同業公會及電器量販店，結合成節電夥伴，以登錄發票抽大獎方式吸引市民選購節能商品，經統計，這次民眾購買的節能產品多達17種，其中十大耗電怪獸中的冷氣機及電冰箱是最多民眾選購，預估汰換後每年節電量可達70萬度，減碳量達35萬公斤，相當於可提供2300戶家庭1個月用電量。

張峯源進一步說明，汰換老舊家電是節能第一步，期盼能帶動市民綠色消費，共同響應節能減碳，尤其隨著夏月即將來臨，冷氣使用頻率增加，只要將冷氣溫度設定在26至28度，並搭配電扇就會更省電，也能節省荷包。

這次抽獎活動的15個獎項，中獎名單已公布在經發局粉絲專頁，並會以電話或簡訊通知得獎者，請得獎者應儘速辦理兌獎事宜，逾期則喪失領獎資格。