　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台中購節電」2月節電逾70萬度　民眾3萬買冰箱抽中iPhone14

▲▼台中市政府舉辦「台中購節電」，預估汰換舊電器後可節電逾70萬度，今天抽出15名中獎人。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市政府舉辦「台中購節電」，預估汰換舊電器後可節電逾70萬度，今天抽出15名中獎人。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了鼓勵市民優先選購節能產品，舉辦為期2個月的「台中購節電從家出發」登錄發票抽大獎活動，登錄金額高達4千萬元，預計汰換後可節省70萬度電量，經濟發展局15日在粉絲專頁公開抽獎，抽出15個獎項、超過10萬元的好禮。其中頭獎由大里區吳姓民眾僅花費3萬元選購冰箱就抽中iphone14，直呼好幸運。

▲▼台中市政府舉辦「台中購節電」，預估汰換舊電器後可節電逾70萬度，今天抽出15名中獎人。（圖／台中市政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

經發局長張峯源表示，這次活動攜手台中市直轄市電器商業同業公會及電器量販店，結合成節電夥伴，以登錄發票抽大獎方式吸引市民選購節能商品，經統計，這次民眾購買的節能產品多達17種，其中十大耗電怪獸中的冷氣機及電冰箱是最多民眾選購，預估汰換後每年節電量可達70萬度，減碳量達35萬公斤，相當於可提供2300戶家庭1個月用電量。

▲▼台中市政府舉辦「台中購節電」，預估汰換舊電器後可節電逾70萬度，今天抽出15名中獎人。（圖／台中市政府提供，下同）

張峯源進一步說明，汰換老舊家電是節能第一步，期盼能帶動市民綠色消費，共同響應節能減碳，尤其隨著夏月即將來臨，冷氣使用頻率增加，只要將冷氣溫度設定在26至28度，並搭配電扇就會更省電，也能節省荷包。

這次抽獎活動的15個獎項，中獎名單已公布在經發局粉絲專頁，並會以電話或簡訊通知得獎者，請得獎者應儘速辦理兌獎事宜，逾期則喪失領獎資格。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／輔英科大2女學生　「校園同一地點」墜樓雙亡
快訊／勇士3連霸　各大店家「封王優惠」出爐
快訊／汐止童驗出三級毒品！　「急扣幼兒園監視畫面」
「抹布水牛肉麵」店家打包！　現況曝光
短今「被帶小房間摸胸」許傑輝：沒雜念！　黃云歆怒揭1破綻
受害者+1！　她爆遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心
快訊／不是單一個案？　她爆：汐止學童驗出安眠藥
快訊／高雄2女大生墜樓　1人宣告不治！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子開門拿餐「全裸被看光」　結局糗翻！同行曝：還看過激戰的

掛保證好用！友狂送「用過的東西」　她愣：真的不想一直接收

機場「最毒3場所」曝！醫示警這區域：全球病菌匯集地

說好存錢買房！她怨「男友帶爸媽日本爽玩7天」　眾人酸：快放生

醫師男友30秒就繳械！她問一句遭性侵暴打：公車還裝清純

這款胃藥遭投訴發霉！食藥署檢驗反揪2成分不足　2565瓶限期回收

五專優先免試入學放榜　分發錄取率84.8%「有疑義下午5時前提出」

迎端午連假！交通量上看1.4倍　11條「閃國道地雷」替代道路出爐

「台中購節電」2月節電逾70萬度　民眾3萬買冰箱抽中iPhone14

【廣編】科博館《驚心洞波》特展　揭開黑洞、重力波之謎

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

魏如萱深夜「接小14歲陳昊森回家」　曾直播認「勾引過」..離婚1年爆3緋聞

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷　受害女控遭強吻、示意口交

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

妹子開門拿餐「全裸被看光」　結局糗翻！同行曝：還看過激戰的

掛保證好用！友狂送「用過的東西」　她愣：真的不想一直接收

機場「最毒3場所」曝！醫示警這區域：全球病菌匯集地

說好存錢買房！她怨「男友帶爸媽日本爽玩7天」　眾人酸：快放生

醫師男友30秒就繳械！她問一句遭性侵暴打：公車還裝清純

這款胃藥遭投訴發霉！食藥署檢驗反揪2成分不足　2565瓶限期回收

五專優先免試入學放榜　分發錄取率84.8%「有疑義下午5時前提出」

迎端午連假！交通量上看1.4倍　11條「閃國道地雷」替代道路出爐

「台中購節電」2月節電逾70萬度　民眾3萬買冰箱抽中iPhone14

【廣編】科博館《驚心洞波》特展　揭開黑洞、重力波之謎

忘拔油槍就開車　對面駕駛衰爆「遭重砸倒地」！超痛畫面瘋傳

桃園男2度酒駕拖欠罰單不繳　每月扣薪1／3終完成清償

台灣特斯拉罕見給優惠！Model 3／Y限時升級選配、乙式險再享折扣

毒犯廁所嘿咻妻子小三...他幫把風　調查局英雄涉貪...這下慘了！

快訊／輔英科大2女學生「校園內同一地點」墜樓！雙雙送醫不治

媽媽回家驚見「女兒床上」躺陌生男！　疑追求者偷備份鑰匙

習近平罕見提「琉球」　強調與中國「交往淵源很深」

為北藝、悠遊卡釋疑！民眾黨批蔣萬安救市政靠「柯維拉」　北市這樣說

狂賀富邦勇士3連霸！　各大贊助商「封王優惠」一次看

拒繳「行人地獄」罰單激增　214人遭新北執行署扣押存款、薪資

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

中場休息結束！　5天預測雨量「紫一片」

全台一路下到周末　端午連假天氣曝

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

無三高！他48歲就心梗　醫曝「2食物」釀禍

高中營養午餐「整桶像廚餘」！家長怒公審

5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

餵藥案延燒！1童驗出三級毒品「苯二氮平」

威力彩連16槓！今晚飆5.9億　4星座4生肖財運旺

廣末涼子出軌風向變了？他讚：性騷者可參考

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

聊天突傳「這1個字」　看起來超兇！一票人喊母湯

更多熱門

相關新聞

藏壽司全球旗艦店開幕　高雄亞灣新地標

藏壽司全球旗艦店開幕　高雄亞灣新地標

近期討論度爆棚的藏壽司海外首家全球旗艦店「高雄時代大道店」今（8）舉辦開幕典禮，地點位於最夯的亞灣區，緊鄰夢時代，由鬼才設計師佐藤可士和跨海操刀，以江戶風情融合「SightEating」和食文化打造亞灣新地標，並推出蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅等限定菜色。

台南最淫貪官5次性招待　還拿黑錢買情趣娃娃

台南最淫貪官5次性招待　還拿黑錢買情趣娃娃

前台南經發局長凌涉貪起訴

前台南經發局長凌涉貪起訴

追完BLACKPINK去續攤！商圈夜市券免費拿

追完BLACKPINK去續攤！商圈夜市券免費拿

台中購物節好宅得主「買車送房」！

台中購物節好宅得主「買車送房」！

關鍵字：

台中購電節經發局

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

「這台吃電怪獸」竟不准拔插頭！苦主硬拔...下場哭了

抓包老公偷吃19歲嫩妹！國光女神淨身出戶

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

第6代「國產HONDA CR-V」來了

即／高雄某大學「2女學生墜樓」！　均命危搶救中

「報復心強」狠角色星座Top 3

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面