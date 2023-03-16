追完BLACKPINK去續攤！「商券夜市券」免費拿　高捷12站可兌換

▲BLACKPINK 。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市上半年演唱經濟大爆發，市府跨局處推出「加食延暢」優惠方案，搶攻這波龐大商機。經發局今(16日)宣布，只要憑BLACKPINK、阿妹、五月天及大港開唱等演唱會票根，即可兌換50元商圈夜市優惠券，並於17日起在高雄捷運12處指定捷運站開放兌換。

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▲商圈夜市優惠券可至45處商圈夜市貼有合作貼紙的店家攤商折抵消費。（圖／高雄市政府提供）

經濟發展局長廖泰翔表示，「加食延暢」成功帶動在地餐飲特色店家、百貨及觀光景點營業額，因應3月起將有多場大型演唱會在高雄演出，預計吸引超過40萬歌迷，其中逾半來自外地，經發局特別規劃演唱會版的商圈夜市優惠券，力邀歌迷到高雄45處特色商圈及夜市消費或續攤，每張票可兌換面額50元的商圈夜市優惠券乙張，使用期限至今（2023）年5月31日。

「加食延暢」活動的合作商圈夜市總計多達45處，新增六龜、美濃、鳳山中華街等商圈夜市，分布範圍更是從市區續攤到郊區觀光等各類型商圈夜市都有，邀請所有歌迷朋友在聽演唱會之餘，走訪高雄各地深度體驗在地觀光商圈與銅板美食。

▲加食延暢再加碼！17日起憑演唱會票根加碼送50元商圈夜市優惠券。（圖／高雄市政府提供）

廖泰翔強調，為了鼓勵歌迷搭乘大眾運輸，商圈夜市優惠券規劃於高雄捷運12座車站設攤兌換，除了轉乘大站，也特別納入旅宿業聚集區域、鄰近商圈夜市的重點車站，如新堀江、中央公園、長明、六合、南華、興中、光華、瑞豐及鳳山中華街等商圈夜市都鄰近捷運站，鼓勵歌迷到高雄使用大眾運輸工具，換優惠券聽歌逛街啖美食，規劃演唱會旅遊行程，玩遍港都山海美景。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，市府先前於疫情期間所推出的商圈夜市券，帶動合作店家營收平均成長3至5成，廣受市民與業者好評。這次又配合難得在高雄舉辦的多場演唱會，看準人潮湧入再與商圈夜市合作發放優惠券，各大商圈組織及業者都已做好準備全力支持，期待再創更多商機，活絡在地經濟。

「票根千萬不要丟！」經發局表示，本周配合BLACKPINK演唱會時間，商圈夜市優惠券將在高雄捷運「凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營/高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站」等12站兌換，時間自上午10點起，兌換完即止。

▲加食延暢再加碼！17日起憑演唱會票根加碼送50元商圈夜市優惠券。（圖／高雄市政府提供）