　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

追完BLACKPINK去續攤！「商券夜市券」免費拿　高捷12站可兌換

▲▼ BLACKPINK 。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

▲BLACKPINK 。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市上半年演唱經濟大爆發，市府跨局處推出「加食延暢」優惠方案，搶攻這波龐大商機。經發局今(16日)宣布，只要憑BLACKPINK、阿妹、五月天及大港開唱等演唱會票根，即可兌換50元商圈夜市優惠券，並於17日起在高雄捷運12處指定捷運站開放兌換。

▲商圈夜市優惠券可至45處商圈夜市貼有合作貼紙的店家攤商折抵消費。（圖／高雄市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲商圈夜市優惠券可至45處商圈夜市貼有合作貼紙的店家攤商折抵消費。（圖／高雄市政府提供）

經濟發展局長廖泰翔表示，「加食延暢」成功帶動在地餐飲特色店家、百貨及觀光景點營業額，因應3月起將有多場大型演唱會在高雄演出，預計吸引超過40萬歌迷，其中逾半來自外地，經發局特別規劃演唱會版的商圈夜市優惠券，力邀歌迷到高雄45處特色商圈及夜市消費或續攤，每張票可兌換面額50元的商圈夜市優惠券乙張，使用期限至今（2023）年5月31日。

「加食延暢」活動的合作商圈夜市總計多達45處，新增六龜、美濃、鳳山中華街等商圈夜市，分布範圍更是從市區續攤到郊區觀光等各類型商圈夜市都有，邀請所有歌迷朋友在聽演唱會之餘，走訪高雄各地深度體驗在地觀光商圈與銅板美食。

▲▼加食延暢再加碼！17日起憑演唱會票根加碼送50元商圈夜市優惠券。（圖／高雄市政府提供）

▲加食延暢再加碼！17日起憑演唱會票根加碼送50元商圈夜市優惠券。（圖／高雄市政府提供）

廖泰翔強調，為了鼓勵歌迷搭乘大眾運輸，商圈夜市優惠券規劃於高雄捷運12座車站設攤兌換，除了轉乘大站，也特別納入旅宿業聚集區域、鄰近商圈夜市的重點車站，如新堀江、中央公園、長明、六合、南華、興中、光華、瑞豐及鳳山中華街等商圈夜市都鄰近捷運站，鼓勵歌迷到高雄使用大眾運輸工具，換優惠券聽歌逛街啖美食，規劃演唱會旅遊行程，玩遍港都山海美景。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，市府先前於疫情期間所推出的商圈夜市券，帶動合作店家營收平均成長3至5成，廣受市民與業者好評。這次又配合難得在高雄舉辦的多場演唱會，看準人潮湧入再與商圈夜市合作發放優惠券，各大商圈組織及業者都已做好準備全力支持，期待再創更多商機，活絡在地經濟。

「票根千萬不要丟！」經發局表示，本周配合BLACKPINK演唱會時間，商圈夜市優惠券將在高雄捷運「凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營/高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站」等12站兌換，時間自上午10點起，兌換完即止。

▲▼加食延暢再加碼！17日起憑演唱會票根加碼送50元商圈夜市優惠券。（圖／高雄市政府提供）

▲加食延暢再加碼！17日起憑演唱會票根加碼送50元商圈夜市優惠券。（圖／高雄市政府提供）

▲▼「加食延暢」商圈夜市優惠券活動計45處合作商圈夜市加入。（圖／高雄市政府提供）

▲▼「加食延暢」商圈夜市優惠券活動計45處合作商圈夜市加入。（圖／高雄市政府提供）

▲歌迷憑票即可至12處指定捷運站兌換50元商圈夜市優惠券。（圖／高雄市政府提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座等7人被約談
快訊／普發6000進度再提速！發錢時間點曝光
輕航機墜河堤釀2死！失事過程曝
獨／地獄回來的男人！他全身疑罹多癌　靠一物逆轉人生
國中生互嗆　家長撂40人帶刀「暴打6孩腦震盪」
1天內溫差15度！　一周天氣出爐
租車「漏看這規定」噴1.5萬！　付清仍被奪命連環call
6000元他暫定「存進1銀行」！　一票點頭：已收藏

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

抓到男友LINE「愛用1介面」　妹子秒心碎！網喊渣爆：可以分了

神奇胎夢！3次人工受孕失敗　女兒託夢「不要放棄」3年後曝真相

戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」...結局網讚翻

追完BLACKPINK去續攤！「商券夜市券」免費拿　高捷12站可兌換

「超強運3生肖」3月下旬旺到爆！　專家：財運大發好運爆棚

不用花大錢買膠原蛋白！營養師曝：「富含膠原蛋白」TOP5食物

獨／地獄回來的男人！全身疑罹多癌　「美國仙丹」逆轉人生變彩色

一周天氣圖出爐！1天內溫差15度　月底見「水氣訊號」有望解渴

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

抓到男友LINE「愛用1介面」　妹子秒心碎！網喊渣爆：可以分了

神奇胎夢！3次人工受孕失敗　女兒託夢「不要放棄」3年後曝真相

戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」...結局網讚翻

追完BLACKPINK去續攤！「商券夜市券」免費拿　高捷12站可兌換

「超強運3生肖」3月下旬旺到爆！　專家：財運大發好運爆棚

不用花大錢買膠原蛋白！營養師曝：「富含膠原蛋白」TOP5食物

獨／地獄回來的男人！全身疑罹多癌　「美國仙丹」逆轉人生變彩色

一周天氣圖出爐！1天內溫差15度　月底見「水氣訊號」有望解渴

板信劉家6800萬買滷肉飯店面　重建推案價估上看7字頭

警匪追逐戰他亂入鬧事！拿雷射光狂照直升機　白目行徑代價曝光

6習慣「防泌尿道感染」！　尿尿完正確擦法曝光

1對1體驗輕航機釀2死！日籍男子命喪台灣　失事現場「全面燃燒」

電價調漲！傳平均幅度逾1成　大戶為主、8成住宅不影響

水利署南水局未知會逕行鑿井　周春米批「偷襲」要求停工

最近比較煩？一張圖測你目前「最想逃避的事」

快訊／普發6000進度再提速！發錢時間點曝光　特別預算3／24拚三讀

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

彰化輕航機失事過程曝！疑降落失敗爬升失速　墜河堤釀2死

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

生活熱門新聞

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

資優生被母逼到憂鬱症！她23歲重考上北一女

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

「3生肖」今起財運大噴發！「正財、偏財」賺不完

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

更多熱門

相關新聞

高雄工人「4打2」安全帽狂K頭　女工安勸架竟傷最重

高雄工人「4打2」安全帽狂K頭　女工安勸架竟傷最重

高雄市路竹區一處工地今(16日)上午發生糾紛，兩家包商因會車糾紛發生「4打2」衝突，工人從推擠、徒手毆打，最後越打場面越火爆，竟直接摘下安全帽狠K對方的頭。一名女工安出面勸架反被推擠受傷，由救護車送醫處置。警方獲報後，將7人帶回釐清案情後依法送辦。

歌手住家4天2度遭竊　嫌落網：跟他是換帖兄弟

歌手住家4天2度遭竊　嫌落網：跟他是換帖兄弟

BLACKPINK Lisa 破紀錄成「亞洲第一」！

BLACKPINK Lisa 破紀錄成「亞洲第一」！

國1鼎金段「3車連環撞」！保險桿噴飛

國1鼎金段「3車連環撞」！保險桿噴飛

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

關鍵字：

高雄經發局商圈夜市券BLACKPINK

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面