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逆子弒母案遭判無期徒刑　當庭罵「法官壞壞！無視我懺悔的心」

▲▼弒母的朱姓男子二審仍判無期徒刑，當下還說法官壞壞。（圖／記者吳銘峯攝）

▲弒母的朱姓男子二審仍判無期徒刑，當下還說法官壞壞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市2021年9月間發生一起逆子弒母案件，罹患精神疾病的朱姓男子，不明原因持菜刀將母親砍斷脖子致死，而後以砂輪機分屍母親，分成4大袋垃圾棄屍。朱男還找了清潔公司前來打掃滿布血跡的家裡，謊稱自己「殺大豬」。一審將朱男重判無期徒刑；案經上訴，高等法院14日二審仍將他判處無期徒刑，朱男竟當庭對法官說「法官壞壞！無視我懺悔的心」並試圖辯解。法院諭知候核辦並還押看守所。

現年28歲的朱姓男子與當時55歲的母親同住，朱男患有精神疾病又有傷害前科，2020年間被送進安養之家。2021年9月間，母親將他接回家，沒想到朱男因不明原因，就持菜刀狂砍母親頸部，殺害母親。並以砂輪機將母親分屍，分裝在四大袋內，丟進垃圾車內，送往焚化爐焚屍。

朱男行兇後因手腳受傷，住院治療，但當時家屬就找不到母親前來簽署手術同意書。朱男隨後逃出醫院，找了清潔公司前來打掃家裡，但因屋內到處都是乾掉的血跡，難以清理，朱男還說自己「殺大豬」。後來家屬察覺有異，報警處理，警方在浴室排水口找出血跡、頭髮，又根據監視器畫面，發現朱男帶著四大包垃圾丟棄，研判朱男殺害母親，聲押獲准後提起公訴。一審法院認定朱男有罪，重判無期徒刑、褫奪公權終身。

全案再上訴，高等法院二審審理期間，朱男面對法官詢問，竟回說「用問答的我覺得太幼稚」，要法官寫成文章的方式，以文章的方式來回覆。全案於14日宣判，高院駁回上訴，仍將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。

朱男聽判後，隨即向法官表明自己要說話，開口第一句就說「法官壞壞！怎能將誠心懺悔、立志將功贖罪、戴罪立功的人定以重罪。」之後又說自己是「自衛過失致死罪」，是以「自己的力量保護自己」，避免被母親關進精神機構、關到老、關到死。朱男還要法官「當機立斷、果斷立刻執行」，回辦公室後就撤銷無期徒刑，改判「自衛過失致死罪」讓他交保或釋放。朱男強調「為什麼這樣對待我，我不服」。法官最後諭知延長羈押的部分候核辦，朱男還押看守所。

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