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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／去警局自首都可以減刑嗎

據新聞報導，一位17歲少年搭乘計程車到新北某間當鋪連開40、50槍後，回到原本的計程車上，要司機帶他直接到派出所投案。《刑法》第62條有規定，自首得減輕其刑，本案中的少年自己到警察局投案算是「自首」嗎？如果是的話，未來在量刑時，少年就可以適用減輕其刑的優惠規定。

《刑法》第62條規定：「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。但有特別規定者，依其規定。」本條的立法理由在於，因為行為人的自首，一方面除了可以讓偵查單位更容易找到犯人，另一方面也為了要獎勵犯人能夠知所悔悟而投案，所以設立本條讓行為人可以有優惠減輕其刑（最高法院79年度台上字第1498號刑事判決參照）。

而條文中的「未發覺之罪」是什麼意思呢？只要是偵查機關或公務員不知道有犯罪的事實，或者是就算知道有犯罪事實，但是不知道誰是犯罪人，都屬於「未發覺之罪」（可參考101年度臺上字第3340號判決）。而自首的方式有很多種：自行投案、託人傳達、言詞書面都可以（可參考最高法院24年上字第1162號判例）。

自行投案卻非自首

雖然自首的方式包含自行投案，不過在本案中，卻很可能沒辦法適用《刑法》第62條的優惠規定。為什麼呢？根據自首的立法理由說明，自首可減輕其刑的原因之一，在於希望犯人悔悟早日投案，不過本案中，這名少年其實已經知道他要到當鋪開槍，並在開槍之後馬上到派出所投案，這樣是否還能夠算是有自行悔悟而去投案呢？

實務上有發生過在警察要打開裝有槍枝的包包時，行為人表示袋子內裝有槍枝的案例，法院認為，就算行為人未表示有槍枝，警察下個動作就要打開包包檢查了，勢必會找到槍枝，故行為人的說明並非「自首」而無法適用第62條規定（臺灣高等法院花蓮分院刑事判決111年度上訴字第50號）；又或者，同樣是開完槍就自己在短時間內到警局的案例，法院認為其自行到警局的行為並不是「犯後真心悔悟」才這麼做，而是早就事先有所計畫要投案，因此也不能適用第62條（臺灣高等法院刑事判決111年度上訴字第2940號）。

所以本案中的少年雖然自行到警局投案，可以讓警察或檢察官不用耗費時間或人力進行追捕，但參考立法理由和實務見解，未來法院可能會認為，因為是事前早就計畫，並不屬於因為犯後自我反省後悔悟所以投案的類型，而無法適用減輕其刑的優惠規定。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

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