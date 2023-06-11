蔡阿嘎評難吃不是第1次「這次錯在哪？」　鄉民曝關鍵2字：太over

▲蔡阿嘎拍攝「日本5家地雷連鎖店」影片引發爭議。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん臉書）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前因「日本5家地雷連鎖店」的影片慘遭炎上，不只被台日網友砲轟，還登上日媒掀起廣大關注，就有網友好奇，這則影片企劃，光是主題名稱就很有爭議，負面評比如果沒有處理好，很容易就會被砲轟，為何蔡阿嘎還要做這主題？貼文一出，有網友點出關鍵原因，「態度的問題」。

有網友在PTT發文，「為什麼蔡阿嘎當初會覺得這主題OK？」光看標題就覺得很危險，尤其又是做負面的評比，如果沒有處理恰當，就是會被炎上；他看完影片後搖頭，「發現他跟團隊還真的不覺得會怎樣，影片裡面講那些話那個態度，實在有夠…」。

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底下有網友指出，蔡阿嘎的影片風格就是這樣，「他一直是這樣玩的啊」、「因為他平常影片都是這個風格啊，從最早的棒球嗆韓國，到後面鹽酥雞和雞肉飯」、「這題材不是他第一次做了」、「覺得好玩啊，沒想到別人笑不出來」、「他其他日本主題也差不多啦，只是剛好這個爆了而已」、「因為拍過類似題材沒有什麼問題」、「因為他在台灣這樣拍，有流量也沒被罵」。

也有網友表示，類似的內容也有其他人拍過，但是蔡阿嘎的態度讓人不舒服，「態度太戲謔」、「因為走出同溫層才會被燒」、「一直戲謔嘲諷」、「主題沒問題，呈現方法大爆死」、「日本食物很多我也吃不慣，不過就是個人口味不習慣問題，但他卻『拜託大家不要去』，講什麼『去了浪費錢』這就太over」。

爭議爆發之後，蔡阿嘎於昨（10日）總算針對爭議做出回應，「做了不好的事情，也完全接受大家的批評指教，我真心認錯，沉澱自己，並設法改善」，知道還是有人支持著自己，也願意給予原諒、相信，同時更有身邊的工作夥伴要顧及，不會因此放棄發片創作。

▼網友認為，態度是最大的問題。（圖／翻攝自PTT）