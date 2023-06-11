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悠遊卡公司虧損還養肥貓？　許淑華爆「柯氏管理學」驚人內幕

▲▼許淑華針對悠遊卡公司虧損向蔣萬安質詢。（圖／翻攝自許淑華臉書）

▲許淑華針對悠遊卡公司虧損向蔣萬安質詢。（圖／翻攝自許淑華臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員許淑華10日在臉書揭發，悠遊卡公司從賺錢金雞母到獲利砍半的「鬼故事」，她更痛批，悠遊卡公司在前台北市長柯文哲任內任用親信、能撈就撈，導致支出暴增、獲利砍半。她提到，上週她趁市政總質詢問台北市長蔣萬安，如何處理柯文哲讓悠遊卡從賺錢變成慘澹經營的爛攤子，她也認為，有必要讓市民瞭解，到底「柯氏管理學」的績效如何？

許淑華指出，悠遊卡本來是台北市最賺錢的金雞母，經過柯市長8年管理，任用親信能撈就撈，導致支出暴增、獲利砍半，攤開悠遊卡公司的財報，營業成本費用在106年僅14.7億，經過陳亭如、邱昱凱接掌悠遊卡後，到去年111年為止，營業成本竟然暴增1.6億，增加為16.3億元，但111年的稅後淨利相較106年的稅後淨利卻短少1億多，等於是「錢花越來越多、賺得越來越少」。

許淑華痛批，從一個月可以賺1200萬，跌到平均一個月只賺500萬，果然是柯氏管理學才有的鬼故事，對財經沒什麼常識的都知道這種本益比非常不堪，經營團隊早該滾蛋。她再提到，更扯的是，悠遊卡公司獲利暴跌的情況下，董事長、總經理照領績效獎金、離職金，還領得特別多，明明悠遊卡就在大虧損，經營慘淡沒有成效，前董事長陳亭如離職還領走「275萬」、前總經理邱昱凱拿走「64萬」，簡直把悠遊卡公司當作提款機 ，難怪稅後淨利只剩下這麼一點。

此外，許淑華表示，從悠遊卡公司的相關規定，更發現悠遊卡公司存在嚴重疏漏。她舉出，首先，悠遊卡公司花了很多經費，出國到沖繩宣傳拓展境外使用悠遊卡的業務，但是實際效益卻是「一個月賺一千元」，她批評，花幾十萬出國，結果一個月賺一千，成效不彰，已經引發外界多方批評。

因此，許淑華再去調閱董事長、總經理的出國差旅費用紀錄，她發現，出差到國外的次數很多，調閱出國成效與結案報告，居然「通通都不用結案報告」，她質疑，市府出國考察，都必須要撰寫考察報告，為什麼悠遊卡公司花錢考察，花了一百多萬，卻連一個字都不需要交代、不需要提供報告？台北市民都很想知道錢花到哪去？

許淑華指出，她再進一步看公司的預算，發現原本只有編列十五萬差旅費 ，但實際上前董事長陳亭如111年的差旅實際開支高達23萬、超支8萬 ；112年實際花掉46萬、超支31萬，至於前總經理邱昱凱更離譜，預算編列0元，但每年花費25萬多元，兩年高達60萬。

許淑華提到，更誇張的是，這些超支費用移花接木填補，因為，她發現悠遊卡公司竟然形同有「1500萬小金庫」，無需報備董事會就可以隨意花用，因為根據「悠遊卡預算編列超支原則 」，只有超過1500萬超支費用時才須報董事會，等於是說花1500萬元以內 ，都可以不需要報備。

許淑華再舉出，在「悠遊卡董事長總經理業務推廣費」裡面有餐飲、贈禮名目，但當她進一步要求提供相關資料，悠遊卡公司卻回覆，「公司法規定只有監察人可以獲知」，她批評，擺明不給明細，根本就是規避議會監督 。她當場就詢問現任總經理，這些禮物買了多少、送給哪些人？有沒有經過簽核？答案是他們也可以不必出具細目清單，只要寫「業務推廣費」就過關。

針對這些不合理的情形，許淑華也對蔣市府提出兩點要求，第一，請市府要求悠遊卡公司監察人一個 月內查帳（自108年起帳務），並將結果 回覆市府與本席；第二，請官股董事針對悠遊卡公司之「董事長及總經理薪資報酬辦法」提出修正， 擬定稅後淨利（綜合損益總額）大於前一 年度才可給付離職金。

許淑華最後強調，專業經理人善盡公司治理義務才是她最重視的，讓悠遊卡公司改善虧損、提升經營成效，本來就是悠遊卡公司作為市府投資事業的應當作為，持續監督，為市民看緊荷包，也是她的應盡職責。

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