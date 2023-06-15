墨西哥市長遭販毒集團「死亡威脅」　永久搬入軍營避難

▲提華納市長卡巴耶羅。（圖／翻攝自Facebook／Montserrat Caballero）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥下加州（Baja California）提華納（Tijuana）毒品及暴力犯罪猖獗，40歲市長卡巴耶羅（Montserrat Caballero）於12日宣布，由於她收到來自犯罪組織的恐嚇威脅，為了人身安全著想，將住進軍事基地，而且這個決定是「永久性」的。

卡巴耶羅並未透露恐嚇者身分等細節，但她認為，由於其政府大力打擊犯罪組織，在「查獲武器及逮捕暴力嫌犯方面獲得重大成果」，才會導致自己受到威脅，如今「有必要住在一座軍事基地」。當地媒體披露，這座軍事基地位於提華納南部邊境，距離市政府約5英里（約8公里）路程。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）於13日證實，卡巴耶羅持續接受政府保護，大約2周前決定搬進軍事基地。此外，下加州州長奧爾梅達（Marina del Pilar）和議員瓦爾德斯（Jaime Bonilla）也收到同犯罪組織的威脅。

羅培茲歐布拉多表示，這些死亡威脅來自「有組織的犯罪集團」，這是墨西哥經常用以指涉販毒集團的詞彙。

CNN、CBS報導，提華納與美國加州聖地牙哥接壤，有多個販毒集團在此爭奪毒品走私路徑，淪為墨西哥最危險城市。根據該國聯邦公共安全部門數據，提華納過去一年殺人案數量上升約9%，謀殺率比國內其他城市都還要高，截至今年5月的過去12個月裡，一共發生1818件謀殺案。