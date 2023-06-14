警犬立大功！高雄警攻堅「郊區大毒窩」　毒販狂逃屋頂還是GG了

▲警犬隊出動突襲「郊區大毒窩」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市刑警大隊偵辦販毒案，接獲情報得知，57歲的劉姓犯嫌長期在旗山、美濃地區販毒，除了躲在郊區外，還自己架設監視器躲避追查。專案小組日前前往圍捕攻堅，劉嫌見狀馬上爬上頂樓躲在透天厝夾縫中，最後不敵警力圍捕遭逮，同時，警方也出動警犬隊協助搜索，一一突破嫌犯藏毒點，查扣多種毒品。

刑大偵查第八隊23分隊接獲劉男販毒情資，與保安警察第三總隊第二大隊、旗山分局等單位共組專案小組，並報請臺灣橋頭地方檢察署黃聖淵檢察官指揮偵辦，積極深入追查。

▲▼警犬隊出動突襲「郊區大毒窩」，毒販遭攻堅狂逃屋頂。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組歷經多日蒐證，見時機成熟後，持臺灣橋頭地方法院及臺灣橋頭地方檢察署核發的拘票與搜索票，前往劉嫌藏匿處所，實施攻堅圍捕。

當時劉嫌見警方上門攻堅，立即爬上頂樓逃竄，甚至躲在透天厝夾縫中。不敵警方圍捕，劉嫌最後放棄抵抗，遭警方當場逮捕，同時也逮到另名在場的蘇姓毒販。

▲▼警犬分隊協助搜索，順利查扣毒品海洛因、安非他命、大麻、分裝工具、現金及手機等贓證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於劉嫌藏匿毒品的地點範圍廣闊且隱密，專案小組也請求保安警察第三總隊警犬分隊協助搜索，順利查扣毒品海洛因、安非他命、大麻、分裝工具、現金及手機等贓證物。全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。