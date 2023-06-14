台大舍監涉性騷　受害學生控：校長竟致電老師「別把事情鬧大」

▲台大女博士生指控遭女舍監性騷。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪、許敏溶／台北報導

台大一名女博士生Y生（化名）指控校內一名已婚女舍監涉嫌性騷，經台大性平會調查認定性騷案不成立。Ｙ生批評，性別會並未站在被害者立場，甚至質疑她的性傾向，而不成立的原因也不願公開說明。她更指控，擔任性平會主委的台大校長陳文章，竟親自打電話給她的指導老師，要老師好好「關心」她，以免事情鬧大。對此，陳文章澄清，只是請導師多關懷學生。

Ｙ生表示，去年九月她向校方申訴後，四月底結果出來性騷案不成立，後來她又申復，上周四結果出爐，仍然不成立，但卻不願說明不成立的原因，甚至她提出的諸多證據，學校也均未採納，認為學校根本沒有站在被害者立場，沒有保護學生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ｙ生進一步指出，本周一媒體披露此案後，校長陳文章身兼性平會主委，竟然打電話給她的指導老師，希望指導老師好好「關心」她，還說事情鬧大了，對老師也不好，讓她無法接受，「校長居然親自打電話，實在太誇張了」！

Ｙ女還說，她提出申復後的調查期間，學校校安中心人員不斷打電話給她的室友、家人，希望室友、家人「多關心」，更讓她無法接受，因為此事根本不想讓家人知道，「到底我的隱私在哪裡？」而且自己已經成年了，為何還要打電話通知家人？她哽咽說，「原來事件發生後，最可怕的不是輿論，而是學校施加的壓力」。

Ｙ女表示，對於上周出爐的申復結果，她無法接受，也無法得知不成立的原因，她原想再次提出申訴，但校方動作頻頻，讓她擔心會對指導老師、室友造成困擾，也擔心自己是否能順利取得學位，將再評估是否要採取進一步動作。

對此，陳文章回應，他只是請導師多關懷學生，籲請外界不需有不必要的解讀。

台大今也發出聲明回應，去年9月接獲Y生疑似性平案通報後，當天即依法進行校安通報並受理立案。對Y生所有主張及訴求皆已詳細記錄處理的時序及方式，對調查結果不服，因而採取向媒體揭露的手段，本校僅能表達諒解。

台大表示，性平委員會及調查委員，具有查證權限並獨立行使職權，對於調查過程亦有保密義務。Y生對於性平會調查結果不服，均能表示諒解，惟為保護雙方當事人權益，在法律救濟程序尚未完全終結之前，校方無法對外說明，亦無法介入，更不能干預申復或救濟程序。

台大指出，學校從去年12月到今年4月，提供Y生申請校外宿舍費用予以全額補助，並提供Y生線上上課資源以保障其受教權，且由心輔中心持續追蹤關懷，並無報載處理態度消極等情事。對Y生提起後續法律救濟程序充分尊重，惟Y生對外發表言論，並非根基於事實，已有誤導視聽之虞，本校深表遺憾。