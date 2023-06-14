　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自殺防治大佬李明濱遭控性騷擾　衛福部要求3日內調查

醫師公會全聯會理事長李明濱與凱擘有線電視合作，建立「國民健康雲」健康傳播平台。(圖／凱擘提供)

▲自殺防治大佬李明濱遭控性騷擾，衛福部要求3日內啟動調查。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

台灣自殺防治大佬、自殺防治學會理事長李明濱遭2名離職員工指控性騷擾，在外賓在場時偷捏大腿。李明濱接受媒體聯訪後直言「訝異」，更否認摸大腿一說。由於自殺防治中心為衛福部委辦，衛福部將請中心於3日內進行調查，並邀請外部委員參與，並依調查結果評估李明濱適任事宜。

兩名自殺防治中心前員工向媒體投訴，107年在討論專案時被李明濱從上手臂一直摸到大腿，還有另一名員工在開會且外賓在場時，被偷捏兩下大腿，讓他們感到不適、害怕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李明濱晚間接受媒體聯訪時表示，自己聽聞求證覺得「很莫名其妙」。他表示，自殺防治中心就只有一個辦公室、12名研究助理，因業務分成3大組，每天早上8點半上班、5點半下班，討論事情都是以組為單位，「我怎麼可能說貴賓在去摸人家大腿」。

李明濱還強調，在事件爆發後也問過主秘，是否有離職時很激動的人員，但得到「都很平和」回應，希望媒體不要就該事件持續衍生，讓中心能專注在自殺防治業務。

由於自殺防治中心為衛生福利部委辦自殺防治學會辦理的計畫，衛福部心健司專委洪嘉璣晚間受訪時回應，自己也是看新聞才知道此事。有關該中心前員工表示李姓教授疑似性騒擾一事，衛福部將請自殺防治中心於3日內進行調查，並邀請外部委員參與，衛生福利部亦會派員參與。李姓教授是否適任，將依調查結果再行評估。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
定期定額「ETF人氣王」洗牌！
全台7大「正妹女警」一次看！　粉絲嗨：已戀愛
許傑輝遭女星爆要求「巧克力夾乳溝」！　目擊者小嫻心疼發聲
快訊／41歲野獸領軍奪3連霸　林志傑賽後發聲
《不熙娣》班底泰國出車禍
富邦勇士3連霸　豪發3千萬獎金
快訊／許晉哲、林志傑淚崩！　勇士締造史無前例3連霸王朝
男「每週愛愛卻不射」！只因深信1句話　醫一聽驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台7大「正妹女警」一次看！超Q女警撞臉林明禎　粉絲嗨：已戀愛

快訊／5縣市大雨特報！明「滯留鋒北移」雷雨彈狂襲　警戒範圍曝

自殺防治大佬李明濱遭控性騷擾　衛福部要求3日內調查

陳明通保住退休金有3大懲處　台大晚間證實：不能回校兼任

「獄中小提琴」陪伴70年度過低潮！白恐受難者楊國宇捐贈人權館

只因學妹1句話！她遭醫師男友性侵毆打嗆：跟公車一樣還裝清純

梨山耶穌堂辦婚禮！參山處徵選12對新人　婚紗票選第一有獎

聊天突傳「這1個字」　看起來超兇！一票人+1喊母湯

虎航班機「機械異常」無法派飛！166人滯留成田機場　3解決方案曝

南高屏999元通勤月票來了！7／1起納台鐵　高雄5大捷運站開放預購

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

報考航空公司地勤必看！　平均月薪落在4萬～4萬3

全台7大「正妹女警」一次看！超Q女警撞臉林明禎　粉絲嗨：已戀愛

快訊／5縣市大雨特報！明「滯留鋒北移」雷雨彈狂襲　警戒範圍曝

自殺防治大佬李明濱遭控性騷擾　衛福部要求3日內調查

陳明通保住退休金有3大懲處　台大晚間證實：不能回校兼任

「獄中小提琴」陪伴70年度過低潮！白恐受難者楊國宇捐贈人權館

只因學妹1句話！她遭醫師男友性侵毆打嗆：跟公車一樣還裝清純

梨山耶穌堂辦婚禮！參山處徵選12對新人　婚紗票選第一有獎

聊天突傳「這1個字」　看起來超兇！一票人+1喊母湯

虎航班機「機械異常」無法派飛！166人滯留成田機場　3解決方案曝

南高屏999元通勤月票來了！7／1起納台鐵　高雄5大捷運站開放預購

基北北桃1200都會通定期票　6／15開放購票設定

讓他對你黏TT！　12星座更依賴你祕訣大公開

歐洲議會通過未來「AI監管計畫」　料成全球首套相關規範

快訊／冠軍3連霸野獸哭了！　林志傑：靠意志力撐到最後

布林肯18日訪中會晤資深官員　討論保持美中溝通管道暢通

不擔心球速沒回來　金安自信：球路搭配能應對

4種「買了之後會不開心」的商品　購物前先踩煞車

許傑輝遭女星爆要求「巧克力夾乳溝」！　目擊者小嫻心疼發聲：妳好勇敢

全台7大「正妹女警」一次看！超Q女警撞臉林明禎　粉絲嗨：已戀愛

基北北桃1200月票6／15開賣　謝國樑：市民通勤出遊都會通

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

4星座6月「職場貴人運」旺炸　升官、加薪齊來

12星座下半年財運曝！「這1星座」有望財富大爆發

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

好市多「百搭神鞋」下殺4折！女會員瘋搶

梅雨來了！中南部降雨最全面

五股電信基地台被拆除！居民斷網哀號

貨車司機怒譙企鵝妹！高雄行人地獄全被錄

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

更多

最夯影音

更多
Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面