自殺防治大佬李明濱遭控性騷擾　衛福部要求3日內調查

▲自殺防治大佬李明濱遭控性騷擾，衛福部要求3日內啟動調查。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

台灣自殺防治大佬、自殺防治學會理事長李明濱遭2名離職員工指控性騷擾，在外賓在場時偷捏大腿。李明濱接受媒體聯訪後直言「訝異」，更否認摸大腿一說。由於自殺防治中心為衛福部委辦，衛福部將請中心於3日內進行調查，並邀請外部委員參與，並依調查結果評估李明濱適任事宜。

兩名自殺防治中心前員工向媒體投訴，107年在討論專案時被李明濱從上手臂一直摸到大腿，還有另一名員工在開會且外賓在場時，被偷捏兩下大腿，讓他們感到不適、害怕。

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李明濱晚間接受媒體聯訪時表示，自己聽聞求證覺得「很莫名其妙」。他表示，自殺防治中心就只有一個辦公室、12名研究助理，因業務分成3大組，每天早上8點半上班、5點半下班，討論事情都是以組為單位，「我怎麼可能說貴賓在去摸人家大腿」。

李明濱還強調，在事件爆發後也問過主秘，是否有離職時很激動的人員，但得到「都很平和」回應，希望媒體不要就該事件持續衍生，讓中心能專注在自殺防治業務。

由於自殺防治中心為衛生福利部委辦自殺防治學會辦理的計畫，衛福部心健司專委洪嘉璣晚間受訪時回應，自己也是看新聞才知道此事。有關該中心前員工表示李姓教授疑似性騒擾一事，衛福部將請自殺防治中心於3日內進行調查，並邀請外部委員參與，衛生福利部亦會派員參與。李姓教授是否適任，將依調查結果再行評估。