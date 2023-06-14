迎戰藍營女將謝衣鳯　吳音寧盼：打破三代家族政治勢力壟斷

▲吳音寧披戰袍迎戰謝衣鳯。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

2024年總統立委大選，彰化縣第三選區被綠營視為艱困選區，今天下午將宣布徵召北農前總經理吳音寧，迎戰現任國民黨立委謝衣鳯，謝衣鳯上午受訪時針對「和平保台」提出質疑；吳則強調，能不能和平保台取決於要先認同自己的家鄉、自己的台灣及土地，她會努力讓鄉親感受到她想為這塊土地打拚的熱忱。

2024大選，彰化縣第三選區(芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉)等10 鄉鎮，有國民黨強棒謝衣鳯，被民進黨視為艱困選區，日前副總統賴清德到彰化大村時，已有政壇人士傳出高層將徵召吳音寧迎戰。

▲吳音寧（右）披綠營戰袍迎戰藍營女將謝衣鳯（左）。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

謝衣鳯，現任國民黨副秘書長、彰化縣黨部主任委員，爺爺謝言信及媽媽鄭汝芬都曾擔任過立委，弟弟謝典林是現任彰化議長，政治家族背景雄厚，「謝家」在彰化的影響力強大，綠營此次派出女戰將吳音寧對戰，備受地方關注。

吳音寧稍早在個人臉書po文寫下，她決定接受民進黨的徵召，參與彰化縣第三選區的區域立委選舉的始末，她說「這裡是我的家鄉，我在這裡出生成長，出外求學打拼後，又回到這裡居住工作」。

我的家鄉，擁有得天獨厚的條件，本應更有發展，吳音寧表示，這裡的水好、土好、氣候好，是台灣重要的糧倉。從平原到海邊，盛產稻米、蔬菜、水果、畜產、漁產等；每一張台灣人的餐桌上，都少不了來自我彰化家鄉的食材。

▲吳音寧披戰袍迎戰謝衣鳯。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

吳音寧指出彰化擁有歷史文化及國際級的生態環境；在每條大街小巷裡，都有勤奮的中小企業在默默努力，為台灣產業提供源源不絕的活力。內文提到長期以來，彰化縣第三選區卻被台灣少見的三代家族政治勢力所壟斷，不僅無法帶動地方進步，更限制住這裡多元發展的可能性。這些問題，多年來鄉親們點滴在心頭，希望能有公平的機會，大展所長。