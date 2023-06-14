指「許姓大法官」在憲法法庭上打瞌睡　曾銘宗：我每年都想刪預算

▲林佳龍帶領4名大法官提名人拜會國民黨團，由曾銘宗、謝衣鳯代表接見。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（14日）與黨團書記長謝衣鳯在立法院接見4位大法官提名人；期間曾提及3年前他代表國民黨團出席憲法法庭時，開會時看到一名許姓大法官打瞌睡，臉還紅紅的，質疑許當天還應酬。曾銘宗直言，這樣的憲法法庭，誰會尊重？「我每一年審預算，我都想刪他預算」，不尊重去申請釋憲的當事人，難怪司法信任度不高。

林佳龍14日偕同總統府副秘書長張惇涵帶領4位大法官提名人朱富美、尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞到立法院拜會國民黨團。拜會期間，曾銘宗表示，3年多前公務人員退休撫卹法令修正到底有無違憲，他當時代表國民黨團參與憲法法庭；當天會議下午2時半開始，有幾名立委與專家學者出席，然而下面講的慷慨激昂，竟然有大法官在上面打瞌睡。

「我那時候因為手機被搜啦，啊不然我就照出來。」 曾銘宗說，相信該名大法官中午可能有應酬，因為他滿臉通紅，還打瞌睡，「這什麼大法官啊？」下面朝野立委位替幾十萬公務人員全力爭取權益，「他以為我們看不到」，這樣的憲法法庭，誰會尊重？「我每一年審預算，我都想刪他預算」，真的是莫名其妙。

面對媒體於會後受訪時詢問該名大法官身分，曾銘宗指出，這名大法官姓許，過去當過行政院政務委員委，當時負責法制，「那時候我真的想錄影」，但因為進入憲法法庭，手機須存放在外。

曾銘宗也說，假設該名大法官有意見要出來對峙，「我也願意」，因為他那天跟幾位同仁說，「你看這大法官，我們講的慷慨激昂」，但似乎沒再聽，還打瞌睡，此外他也確定該大法官一定有應酬，臉紅紅的，這樣的大法官，不尊重去申請釋憲的當事人，難怪司法信任度不高。

根據曾銘宗說法，其所指的許姓大法官應為許志雄；許2001年至2002年期間擔任行政院政委。