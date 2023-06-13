社群號召上街頭「替5億高中生討真相」　高大成今晚說重話了

▲法醫高大成表示，若有心人要製造與中檢對立，他將不再干涉此案。（圖／記者許權毅攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中5億高中生案疑點重重，中檢公布解剖報告稱「無毒物反應」，研判死因是「高處墜落」，與法醫高大成推斷相悖。如今有部分網友在臉書發起活動，號召大家上街抗議司法不公。對此，高大成近日呼籲網友冷靜，13日再說重話「如有心人仍意圖製造與中檢對立，本人將不再干涉此案！」

有網友成立社團「五億高中生要真相上街頭」，預計在台北、台中、高雄各發起一場集會遊行，並號召工作人員及文案構想。目前社團人數已超過5000人，不少網友紛紛直呼此案無疑是「洪仲丘案第二」，揚言替賴姓高中生討公道。

社團管理員8日曾強調，他開這個群組不是為名或為利，所以絕不上媒體，也絕不賺一毛錢，然而此案牽涉台灣治安與司法正義，「我捍衛他！如同我當年捍衛台灣的民主一樣！事件結束，我全然退下！不帶走一片雲彩！我不懂群眾運動！所以，也歡迎有領導能力的正義人士出面領導我們，要真相！上街頭！」

當天，高大成發文呼籲，網路社群無須以「五億高中生」為名、研擬上街頭抗爭，目前應理性面對司法制度與程序、釐清真相。對於中檢，民眾可以透過《檢察長信箱》反映問題或意見，業務承辦人員簽辦作業後陳請檢察長核判，將辦理情形以公文或電子郵件回覆民眾或存查參辦。

▲網友號召上街頭「替5億高中生討真相」。（圖／翻攝自臉書）

不過，社團管理員13日仍發文表示，預計北、中、南各辦一場集會遊行，本來希望公眾人物能來幫忙，結果只有一位員警願意協助中部集會遊行，目前缺工作人員，希望成員踴躍參與，也徵求有能力、能受訪並掌握主題的領導者。

對此，高大成13日晚間撂下重話，強調目前案件偵查中，請靜心等待許哲維律師呈請調查之證據及遺體再度複驗。網路社群無須以「五億高中生」為名、研擬上街頭抗爭，「如有心人仍意圖製造家屬、家屬委任律師、家屬委任醫學中心法醫師與中檢對立，本人不再干涉此案件！」

▼高大成最新回應。（圖／翻攝自臉書）