被爆開「賣淫公司」還在校版攬客！政大生慘了　警方已介入偵辦

▲政大生被爆「開賣淫公司」竟在校版徵才，用詞大膽。（圖／翻攝自Dcard）

記者張君豪、莊智勝／新北報導

國立政治大學法律系遭控有在校生疑似成立賣淫公司，還在校版上公開徵才，行徑誇張、大膽，引起各界撻伐。負責人何姓學生稍早發文道歉，表示願意接受校方的一切調查與處分。而轄區文山一警分局警方發現該篇PO文，已主動聯繫上原PO調查，後續蒐證後將再視情況傳喚何生到案說明。

一名政大同學在Dcard發文，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革碼有限公司』有沒有印象，發文的何同學號稱，以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」

從IG官網、限動截圖可見，可愛正妹想找人約會，順便賺點零用錢，雙北皆可約，一次約會時間為4小時，費用3萬5000元，「約會地點你給」，還強調「女生主動大膽又敢玩，可以摟抱、愛撫、舌吻、摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」「保證是台灣正妹朋友」。

誇張PO文曝光後立即引起輿論撻伐，何姓學生也發表聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」並強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」、「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分。」

該則爆料貼文也引起轄區警方注意。警方指出，已接獲相關情資，目前分局初判何姓學生應有違反《刑法》231條「意圖媒介性交營利罪」嫌移，警方將據此展開調查，政治大學轄區指南所警員將會先找PO文指控的校內學生，釐清該系同學是否真有仲介營利賣淫情事，後續將視約談及偵處證據發展狀況進行偵處。