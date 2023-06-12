　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被爆開「賣淫公司」還在校版攬客！政大生慘了　警方已介入偵辦

▲政大生被爆「開賣淫公司」　竟校版徵才！約妹群組曝光：大膽又敢玩。（圖／翻攝自Dcard）

▲政大生被爆「開賣淫公司」竟在校版徵才，用詞大膽。（圖／翻攝自Dcard）

記者張君豪、莊智勝／新北報導

國立政治大學法律系遭控有在校生疑似成立賣淫公司，還在校版上公開徵才，行徑誇張、大膽，引起各界撻伐。負責人何姓學生稍早發文道歉，表示願意接受校方的一切調查與處分。而轄區文山一警分局警方發現該篇PO文，已主動聯繫上原PO調查，後續蒐證後將再視情況傳喚何生到案說明。

一名政大同學在Dcard發文，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革碼有限公司』有沒有印象，發文的何同學號稱，以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」

從IG官網、限動截圖可見，可愛正妹想找人約會，順便賺點零用錢，雙北皆可約，一次約會時間為4小時，費用3萬5000元，「約會地點你給」，還強調「女生主動大膽又敢玩，可以摟抱、愛撫、舌吻、摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」「保證是台灣正妹朋友」。

誇張PO文曝光後立即引起輿論撻伐，何姓學生也發表聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」並強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」、「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分。」

該則爆料貼文也引起轄區警方注意。警方指出，已接獲相關情資，目前分局初判何姓學生應有違反《刑法》231條「意圖媒介性交營利罪」嫌移，警方將據此展開調查，政治大學轄區指南所警員將會先找PO文指控的校內學生，釐清該系同學是否真有仲介營利賣淫情事，後續將視約談及偵處證據發展狀況進行偵處。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
史上最棒畢業致詞！北一女校長講不到10分鐘...逼哭全場
快訊／朱學恒發聲！　到地檢署「告自己」
台鐵公司董事爆是強暴犯！　尾隨女同事「摸胸強吻」
不是鍵盤！　醫點名「辦公室最髒地方」
快訊／逾百萬股民嗨翻！　00878股息今入帳
618各家電信優惠一次看！　吃到飽388元「再抽旗艦機」
夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母再議逆轉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／陰間至尊坐鎮5億高生中靈前　「黑令旗」出馬對兇手展開復仇

快訊／水泥車國道翻覆　27歲女駕駛困車頭2小時！搶救畫面曝

違停進超商領錢　他不滿義交勸導...秒變「浩克」出拳譙三字經！

12億新竹棒球場傳街友入住　市府喊「勿傳舊照片」巡查無發現

3天兩度偷拍女同事裙底！科技大廠色員工遭開除+判拘70天

三重大拜拜爆衝突！2陣頭叫囂丟塑膠椅　警包圍終結戰局

快訊／太靠近軌道！18歲男「擦撞高雄輕軌」　警到場疏導

被爆開「賣淫公司」還在校版攬客！政大生慘了　警方已介入偵辦

快訊／暴雨炸高雄！羽球館驚見「超大瀑布」　現場積水現況曝

「要乎你死！」持雙刀追籃球青年　彰化醉男下場曝

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

鄭容和嘴甜喊「最愛的城市是台北」　中文獻唱《Checkmate》自認「最擅長跳舞」

獨／陰間至尊坐鎮5億高生中靈前　「黑令旗」出馬對兇手展開復仇

快訊／水泥車國道翻覆　27歲女駕駛困車頭2小時！搶救畫面曝

違停進超商領錢　他不滿義交勸導...秒變「浩克」出拳譙三字經！

12億新竹棒球場傳街友入住　市府喊「勿傳舊照片」巡查無發現

3天兩度偷拍女同事裙底！科技大廠色員工遭開除+判拘70天

三重大拜拜爆衝突！2陣頭叫囂丟塑膠椅　警包圍終結戰局

快訊／太靠近軌道！18歲男「擦撞高雄輕軌」　警到場疏導

被爆開「賣淫公司」還在校版攬客！政大生慘了　警方已介入偵辦

快訊／暴雨炸高雄！羽球館驚見「超大瀑布」　現場積水現況曝

「要乎你死！」持雙刀追籃球青年　彰化醉男下場曝

沒壞沒施工！租屋妹洗澡「被關水2次」　全場驚嚇：超危險

湯志偉不捨女兒出嫁哭了　叮嚀「23歲女婿」：不愛了請把她還給我

冰球樂團效仿AV女優辦感謝祭！　交杯酒、SM項圈整套全來了

5566不合體真正主因…王少偉全說了！　剩3人開演唱會：還是有聯繫

誰爆餵藥案家長4月打1999？　張宏陸：我們好像沒人提到

巧克力控要搶吃！　GODIVA最新「2款巧克力流心雪糕」來了

獨／陰間至尊坐鎮5億高生中靈前　「黑令旗」出馬對兇手展開復仇

高雄下酒菜料理競賽回歸　B.T.O.D子賢、梁舒涵擔任主持人

林飛帆「性平大失分」還參選到底　王鴻薇笑了：最好是不要換

外傳管制藥品「巴比妥」從獸醫院流出　農委會：曾有申報落差裁罰案例

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

社會熱門新聞

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

即／台南2線3警官看球賽突昏倒　送醫搶救不治

天母停車場「黑洞吃人」　6歲童一秒消失

應召女說完做全套　見客身分瞬間臉綠

女網紅穿學生制服賣原味內褲！景美女中怒告

即／暴雨炸不停！高雄前鎮水淹「半個輪胎高」

17歲妹暴斃！生前遭侵犯+拍裸照　6渣男下場曝

即／暴雨炸高雄！羽球館驚見「超大瀑布」

賓士女違停出入口　嗆「紅線又不是妳家的」

人妻廁所4度啪同事　綠帽夫強勢反攻

快訊／槍殺關渡鹹粥闆娘！嫌躲土地公廟睡覺　落網畫面曝

後悔買1.5萬寶寶寫真　她1原因追回錢

母嬰過馬路「車不讓還加速」　報警氣炸：死人才處理？

空姐在五星飯店摔倒求償1844萬　判賠44萬

更多熱門

相關新聞

政大生遭控開賣淫公司！約會4小時「3萬5千元」可舌吻摸奶

政大生遭控開賣淫公司！約會4小時「3萬5千元」可舌吻摸奶

政大一名法律系學生遭同校生指控，疑似成立賣淫公司，更在校版上公開徵才，聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，但實際一看內容，約會一次費用為3萬5000元，時間4小時，還強調可以摟抱、摸奶、舌吻等互動，還寫著「可愛正妹想找人約會，順便賺點零用錢」。

政大生校版徵才她去了！對話曝…狂被邀面試

政大生校版徵才她去了！對話曝…狂被邀面試

政大生被爆「開賣淫公司」還在校版徵才　校方：送獎懲委員會審議

政大生被爆「開賣淫公司」還在校版徵才　校方：送獎懲委員會審議

政大校友爆作家陳芳明是性騷慣犯　校方：依法秉公處理

政大校友爆作家陳芳明是性騷慣犯　校方：依法秉公處理

政大師爆「陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心

政大師爆「陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心

關鍵字：

政大賣淫攬客

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面