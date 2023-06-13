政大校版爆開賣淫公司徵飯局妹　男大生到案了！沒開張就遭函送

▲政大生疑似開賣淫公司，竟在校版徵才，用詞大膽。（圖／翻攝自Dcard）



記者張君豪、黃資真／台北報導

國立政治大學法律系1名何姓在校生疑似成立賣淫公司，還在校版上公開徵才，警方也主動聯繫PO文爆料的女學生前來調查。今(13)日凌晨警方通知何男到案，何雖強調至今尚未徵到人、無獲利，警方仍依「意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利」罪函送法辦。

政大一名女學生在Dcard發文，指出學校交流版上經常出現「西革碼有限公司」在宣傳，以教學男性把妹為主要服務內容，從IG官網、限動截圖可見，可愛正妹想找人約會，順便賺點零用錢，雙北皆可約，一次約會時間為4小時，費用3萬5000元，「約會地點你給」，還強調「女生主動大膽又敢玩，可以摟抱、愛撫、舌吻、摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」、「保證是台灣正妹朋友」。

PO文曝光後，負責人何姓學生緊急刪除所有相關文章，並發表聲明致歉，強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」、「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分。」

轄區文山一警分局警方發現此篇貼文後，主動聯絡PO文女大生，女大生也提供截圖、影片等證據給警方，隨即通知何男到案說明。

13日凌晨2時許，何男到警局承認自己是負責人，但他截至昨天為止都沒徵到經紀人或員工，就遭到檢舉，因此也沒有任何獲利行為，但警方仍依刑法231條，意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利罪，將何男函送法辦。