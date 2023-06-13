台南野生海龜「背甲有佛」！水中詭現鮮紅大字　眾人怒：這是殺生

▲有民眾在台南安平保七南堤，發現一隻海龜的背甲上被人寫了大大的「佛」字。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網搜小組／閔文昱報導

近年來宗教團體的放生行為頻傳，不過這樣到底是做功德還是殺生，引起許多討論。一名網友近日前往台南安平保七南堤時，意外發現一隻海龜的龜殼上，被人用紅漆寫上大大的「佛」字，疑似是有宗教放生祈福，讓他痛批「是放這隻龜回大海被獵食性魚類追殺嗎？一點腦都沒有」，畫面一出，引發熱議。

一名網友在臉書「爆料公社」PO出照片，只見一隻在海裡悠游的海龜，龜殼竟出現險眼的「佛」字，疑似是被人刻意寫上後再放生回海裡，此舉也讓原PO大罵「白痴放生團，你們在龜殼上寫紅字，是放這隻龜回大海被獵食性魚類追殺嗎？一點腦都沒有，怎麼不在自己背上刻『笨』」。

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貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛批評「覺得放生就是功德的人智商都堪憂，去買來放就是功德了喔？」、「這是缺德不是在做功德」、「關於做善事怕別人不知道的，我一律稱為偽善」、「這些放生團體真的喪心病狂」、「買來放生的都是假的，做做樣子自己就心安理得了，真是噁心」、「連佛看了都會傻眼的舉動」。

事實上，政院考量近年動物放生活動朝向大型化、商業化發展，甚至有民眾向商人購買大量野生動物進行放生，每年放生動物超過2億隻，物種涵蓋蟲、魚、鳥、獸等，嚴重影響生態平衡，甚至會增加傳播疾病、危害其他野生動物的可能性，因此修法強化野生動物釋放的管理，未經主管機關同意隨意放生動物，可處以新台幣50萬元以上、250萬元以下罰鍰。